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Эксперты подтвердили подлинность останков царской семьи, расстрелянной в 1918 году
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Эксперты подтвердили подлинность останков царской семьи, расстрелянной в 1918 году 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Новые экспертизы подтвердили подлинность останков царской семьи. Об этом заявили в Следственном комитете.
Речь идет о молекулярно-генетических исследованиях. Предстоит завершить еще ряд экспертиз и изучить более двух тысяч документов по делу. По завершении всех работ будет принято итоговое процессуальное решение. Подчеркивается, что среди документов есть обнаруженные совсем недавно — в текущем и 2017 годах.
В свою очередь в Русской православной церкви заявили, что подведение итогов работы ученых состоится на Архиерейском соборе, но дата его проведения еще не определена. Патриарх Кирилл стремится разобраться во всем детально, передает телеканал «Россия 24».
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