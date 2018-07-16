Эксперты подтвердили подлинность останков царской семьи, расстрелянной в 1918 году

Новые экспертизы подтвердили подлинность останков царской семьи. Об этом заявили в Следственном комитете

Речь идет о молекулярно-генетических исследованиях. Предстоит завершить еще ряд экспертиз и изучить более двух тысяч документов по делу. По завершении всех работ будет принято итоговое процессуальное решение. Подчеркивается, что среди документов есть обнаруженные совсем недавно — в текущем и 2017 годах.