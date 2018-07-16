Андрей Травников проконтролировал ремонт школы в Жуланке

Село Жуланка Кочковского района — здесь здание местной средней школы ввели в эксплуатацию больше полувека назад. С 1967 года ни разу не проводили капитальный ремонт. Состояние постройки резко ухудшилось несколько лет назад.

«С 2010 года начались проблемы, а в этом году появилась трещина, возникла угроза обрушения», — рассказала директор Жуланской средней школы Антонина Дурнева.

Глава региона Андрей Травников вместе со строителями принимает решение не просто устранить аварийность здания, а практически полностью реконструировать школу. Поручение о выделении дополнительных денег уже дано.

«Плюс к усилению стен и замене оконных блоков, что уже согласовано, будут выполнены работы по замене системы отопления, электропроводки и ремонту полов. Все это можно успеть сделать до первого сентября. Нужно учитывать время — остается полтора месяца. Какие-то виды работ продолжим в следующем году», — говорит руководитель региона Андрей Травников.

Быть в Кочковском районе и не заехать к нашим прославленным планеристам — нельзя. Андрея Травникова познакомили с уникальными самолетами, которые собирают здесь же. И уже по традиции гостей запускают в небо. Инструктаж, обязательно парашют — и можно взлетать. Круг на высоте птичьего полет и мягкая посадка.

«Не сравнить ни с чем — ни с вертолетом, ни с самолетом! Наверное, только с дельтапланом», — поделился эмоциями Андрей Травников.

Обязательный пункт каждой поездки в районы области — посещение ЦРБ. Кочковская больница — одна из самых укомплектованных в области и специалистами, и оборудованием. Но вопросы все же есть. Например, по обновлению парка автомобилей скорой помощи», — доложили Андрею Травникову сотрудники больницы.

«Я подтверждаю, что каждая ЦРБ в сельских районах войдет в планы распределения машин, и ваше отделение тоже. Исходя из численности, в среднем это по два автомобиля на район», — сказал Андрей Травников.

Ремонт и строительство дорог, сохранение местных фермерских хозяйств, ЖКХ — это основные темы, по которым люди задают вопросы. Отвечает не только руководитель области. Местные чиновники, региональные министры и депутаты всех уровней также в составе делегации рабочей поездки.

Андрей Шимкив. «Необходимо протянуть ГАЗ. Он уже есть в Ордынке, километров 70 — не так уж далеко и дорого», — говорит председатель Законодательного собрания Новосибирской области

Все свои поручения и принятые решения по развитию Кочковского района Андрей Травников берет на личный контроль. В Кочках, отметил глава региона, он далеко не в последний раз.