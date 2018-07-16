В ДФО отобрали двух медвежат для восстановления популяции в Южной Корее

Ранее четверых медвежат, которых спасли на Дальнем Востоке России и выходили в центре реабилитации, перевезли в центр «Утес» в Хабаровском крае , где с ними работают перед отправкой в Южную Корею в рамках проекта по реинтродукции медведей в этой стране.

"Еще два медвежонка переехали из нашего центра в центр «Утес» в Хабаровском крае, откуда их отправят в Южную Корею", — сказал собеседник.

Все шестеро медвежат — сироты. Они получат шанс на свободную жизнь и станут участниками программы разведения медведя в Корейском центре восстановления редких видов. По словам Кузьменко, дату отправки медведей в Корею определят на уровне властей.

В «Утес» переехали самки медведя Панцуйка из Приморья и Бурея, спасенная в Амурской области

Министерство природных ресурсов РФ начало реализацию российско-корейского проекта по реинтродукции медведей в Южной Корее, а департаменты охотнадзора Приморского и Хабаровского краев для участия в программе выбрали медвежат, которых выхаживали в Приморье. Из «Утеса» зверей отправят в Южную Корею. Ожидается, что медведи будут восстанавливать численность видов там, где их практически не осталось в дикой природе.

Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан 19 сентября 2012 года. С этого времени здесь прошли реабилитацию 10 тигров и один африканский лев. Восемь тигров выпустили в дикую природу, пять из них адаптировались. Первая самка, Золушка, в декабре 2015 года зафиксирована с двумя тигрятами. А тигры Боря и Светлая, выпущенные в 2014 году, образовали пару, позже Светлая была зафиксирована с потомством. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы.