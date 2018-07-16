В Новосибирске отключили горячую воду в 653 объектах

16 июля в Новосибирске от горячей воды отключено 653 объекта, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба.

Это связано с устранением дефектов после испытаний по зоне ТЭЦ-5, которое ведется на 634 объектах. В городе проводятся плановые работы (отключено 19 объектов): определение и устранение дефекта на теплотрассе на ул. Северной, 17 с 14.00 14 июля до 17.00 16 июля; планово-предупредительный ремонт котельной № 12 (Гусинобродское шоссе, 139) с 16.00 4 июля до 17.00 16 июля; определение и устранение дефекта на теплотрассе на ул. Фадеева с 18.00 6 июля до 17.00 12 июля; устранение дефекта на теплотрассе на ул. Каштановой, 3 с 12.00 12 июля до 17.00 17 июля, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы мэрии 051, а также на муниципальном портале города Новосибирска.