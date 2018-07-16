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ФАС: власти в РФ за пять лет стали в два раза реже нарушать закон о защите конкуренции
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ФАС: власти в РФ за пять лет стали в два раза реже нарушать закон о защите конкуренции 

ТАСС 1 час назад
ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Количество нарушений закона о защите конкуренции со стороны органов государственной власти в России за последние пять лет снизилось примерно в два раза. Об этом в понедельник ТАСС сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников.
"В 2013 году число нарушений со стороны органов власти составляло более 50% в структуре выявленных нами нарушений.
На сегодняшний день, к счастью, это число сократилось раза в два", — сказал Овчинников, уточнив, что доля подобных нарушений снизилась до 35%.
По его словам, выявленные нарушения связаны с ограничением развития конкуренции, выстраиванием административных барьеров.
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