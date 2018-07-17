ФАС: регионы должны сформировать ключевые показатели развития конкуренции до декабря 

ТАМБОВ, 17 июля. /ТАСС/. Регионы России должны будут определиться с собственными ключевыми показателями развития конкуренции до декабря 2018 года. Об этом заявил во вторник в ходе рабочей поездки в Тамбов замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Даниил Фесюк.
"До 1 декабря 2018 года необходимо сформировать в субъектах ключевые показатели развития конкуренции. 41 показатель подготовлен Федеральной антимонопольной службой, субъектам РФ нужно будет выбрать 33 из них", — сказал он.
По его словам, новая схема работы ФАС обсуждалась в апреле на заседании Государственного совета РФ по развитию конкуренции, в результате чего были выработаны конкретные поручения, которые позволят реализовать национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы, утвержденный указом президента Владимира Путина.
"Активное содействие развитию конкуренции — это теперь приоритетное направление деятельности всех уровней власти — и федеральной, и региональной, и муниципальной. Прежде всего, мы должны уйти от диспозиции, когда защита конкуренции, развитие конкуренции — специализированная задача только Федеральной антимонопольной службы, и она [выступает] в роли стимулирующего по отношению ко всем остальным органам государственной власти. Нам нужно полностью переориентироваться для того, чтобы достигнуть обозначенных результатов", — сказал Фесюк.
Он уточнил, что ключевые показатели будут более жесткими и определены в национальном плане по развитию конкуренции, однако регионы должны уточнить эти стандарты, учитывая свою специфику. «Мы оставляем за субъектом право внести свои дополнительные показатели. Есть очень специфичные регионы, например Республика Тыва, для них значимым показателем является, в частности, скотоводство, поэтому они этот показатель будут вводить. Можно также не ограничиваться 33 показателями, а увеличить их число, например, Новгородская область на себя приняла уже 35 показателей», — пояснил он.
Замруководителя ФАС также отметил, что результатом работы в первую очередь должно стать повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров и услуг, а в конечном итоге национальный план по развитию конкуренции должен привести к снижению цен.