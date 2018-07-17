ФАС: регионы должны сформировать ключевые показатели развития конкуренции до декабря

"До 1 декабря 2018 года необходимо сформировать в субъектах ключевые показатели развития конкуренции. 41 показатель подготовлен Федеральной антимонопольной службой, субъектам РФ нужно будет выбрать 33 из них", — сказал он.

По его словам, новая схема работы ФАС обсуждалась в апреле на заседании Государственного совета РФ по развитию конкуренции, в результате чего были выработаны конкретные поручения, которые позволят реализовать национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы, утвержденный указом президента Владимира Путина

"Активное содействие развитию конкуренции — это теперь приоритетное направление деятельности всех уровней власти — и федеральной, и региональной, и муниципальной. Прежде всего, мы должны уйти от диспозиции, когда защита конкуренции, развитие конкуренции — специализированная задача только Федеральной антимонопольной службы, и она [выступает] в роли стимулирующего по отношению ко всем остальным органам государственной власти. Нам нужно полностью переориентироваться для того, чтобы достигнуть обозначенных результатов", — сказал Фесюк.

Он уточнил, что ключевые показатели будут более жесткими и определены в национальном плане по развитию конкуренции, однако регионы должны уточнить эти стандарты, учитывая свою специфику. «Мы оставляем за субъектом право внести свои дополнительные показатели. Есть очень специфичные регионы, например Республика Тыва , для них значимым показателем является, в частности, скотоводство, поэтому они этот показатель будут вводить. Можно также не ограничиваться 33 показателями, а увеличить их число, например, Новгородская область на себя приняла уже 35 показателей», — пояснил он.

Замруководителя ФАС также отметил, что результатом работы в первую очередь должно стать повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров и услуг, а в конечном итоге национальный план по развитию конкуренции должен привести к снижению цен.