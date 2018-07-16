ФАС: Органы власти стали реже нарушать закон о защите конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала снижение количества нарушений закона о защите конкуренции со стороны органов государственной власти в России за последние пять лет примерно в два раза.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Максима Овчинникова.

Так, если в 2013 году число нарушений со стороны органов власти составляло более 50 процентов в структуре выявленных ФАС нарушений, то сегодня это число сократилось раза в два, уточнил Овчинников, добавив, что доля подобных нарушений снизилась до 35 процентов.

По его словам, выявленные нарушения связаны с ограничением развития конкуренции, выстраиванием административных барьеров.