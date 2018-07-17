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Спасатели двое суток искали потерявшегося грибника в Приморье
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Спасатели двое суток искали потерявшегося грибника в Приморье 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Спасатели нашли в районе поселка Славинка пропавшего 15 июля грибника. Состояние мужчины 1954 года рождения медики оценили как удовлетворительное, сообщает телеканал «360».
Мужчина рассказал, что делал частые остановки, собирая грибы, поэтому не заметил, что заблудился.
"Поисковые работы проводились в течение двух дней. За время поиска было обследовано 10 квадратных километров лесного массива. К поисково-спасательным работам было привлечено 10 человек личного состава и четыре единицы техники", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители привезли грибника домой в село Летно-Хвалынское.
Напомним, поиски мужчины 1954 года рождения, который ушел за грибами, шли с 15 июля.
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