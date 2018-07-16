Политолог: Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море

Российские войска могут провести «военную операцию» против Мариуполя и других украинских портов Азовского моря, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одессу на международные учения Sea Breeze.

По его словам, Россия «незаконно» проводит досмотр судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено — провести военную операцию против Мариуполя, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря", — приводятся слова Порошенко на официальном сайте главы государства.

При этом на самом деле Россия не задерживает украинские суда в Азовском море. Ранее представитель государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что речь идет о рядовых досмотрах. Он отметил, что по соглашению о сотрудничестве между Киевом и Москвой Азовское море определяется как море внутреннего пользования двух государств, поэтому пограничники обеих стран имеют право досматривать входящие в него суда.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik предположил, с чем связаны подобные заявления украинского лидера.

"Я так понимаю, Украине надо каким-то образом выкручиваться из ситуации в Азовском море, которую она создала после того, как арестовала сейнер «Норд». Сейчас Россия, действуя строго в рамках международного права, фактически прекратила украинское судоходство в Азовском море, и дело идет к тому, что украинские порты, находящиеся на Азовском море, не сегодня завтра разорятся. Их и захватывать не надо будет, они просто самоликвидируются в виду отсутствия судоходства. Из этой ситуации надо как-то выходить. Порошенко, очевидно, думал на этом деле немного попиариться, а речь идет о том, что Украина теряет миллиарды, в том числе и те, которые должны были попасть лично к Порошенко в карман. Вот они и ищут какие-то выходы — (украинский омбудсмен Людмила) Денисова предложила обменять экипаж сейнера, Порошенко пытается привлечь внимание международного сообщества, рассказывая, что на него якобы нападать собираются и т.д. То есть как умеют, так и выкручиваются", — сказал Ростислав Ищенко.

Украинские власти и военачальники периодически заявляют, что Россия готовит «нападение» на страну. Так, в прошлом году генерал Игорь Романенко заверил, что против ВСУ вот-вот применят подводные лодки Черноморского флота или крылатые ракеты. В Госдуме заявления Романенко сравнили с анекдотом.

Киев обвиняет Россию в «агрессии» и вмешательстве во внутренние дела страны. Москва не раз отвергала эти обвинения. Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина урегулировала внутриполитический и экономический кризис.

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