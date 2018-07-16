Томская епархия обратились к ученым, чтобы настроить колокольный звон

Представители епархии обратились в Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) с просьбой выявить причины возникновения вибрации при звучании колокола на звоннице Свято-Воскресенской церкви. Ученые исследовали звонницу и выявили ряд неполадок, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Мы измерили частоты собственных колебаний строительных конструкций звонницы и акустические характеристики колокола, проверили настройку подвесной системы колокола и его звучание. При помощи лазерного виброметра провели динамический анализ, который показал, что проблема заключается в конструкции самой звонницы. Причина возникновения вибрации — недостаточная крутильная жесткость несущей балки и заделка ее концов в кирпичную кладку: вибрация от колокола уходит в столбы», — рассказали в вузе.

Ученые отмечают, что полученные результаты можно применять при настройке подвесных систем тяжелых колоколов и обследовании технического состояния строительных конструкций на основе анализа динамических параметров.

Масса томского колокола — 16 тонн.