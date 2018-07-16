Вооруженные нарушители попали в ловушку инспекторов нацпарка в Приморье

Государственные инспекторы национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае задержали двух местных жителей, которые намеревались поохотиться на охраняемой природной территории ночью. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба нацпарка.

«Полагаясь на оперативную информацию, инспекторы ждали «гостей» у одного из въездов в лес. Ожидание себя оправдало: ночью на территорию заехали люди на автомобиле Toyota Land Cruiser. Заметив и пропустив их, сотрудники отдела охраны «Земли леопарда» покинули засаду и перекрыли дорогу большими бревнами, отрезав нарушителям путь отхода. Впереди злоумышленников уже ждала такая же преграда, поэтому бежать было некуда», — сообщает пресс-служба.

Там отметили, что при задержании нарушители, которыми оказались два жителя поселка Тавричанка, вели себя спокойно и не стали оказывать сопротивления. При себе у них имелось все необходимое для ночной охоты с помощью высвечивания зверей мощным фонарем. У задержанных изъяли самозарядный карабин с оптическим прицелом, гладкоствольное ружье и боеприпасы.

Уточняется, что задержанные и оружие были переданы сотрудникам правоохранительных органов . В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ, санкции которой предполагают штраф в размере до 200 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до двух лет.

«Охота ночью с мощным фонарем позволяет ослеплять и на время даже обездвиживать ничего не подозревающих животных, делая их беспомощными. Это безжалостный, изощренный и крайне опасный метод охоты. В темное время суток легко запутаться, в кого стреляешь, и жертвой может стать не только копытное, но даже тигр или леопард. Раненый хищник рискует стать конфликтным, выйти в населенный пункт и превратиться в угрозу для людей», — передает пресс-служба слова старшего инспектора ФГБУ «Земля леопарда» Андрея Троянова.