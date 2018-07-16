Су-57 использовали для испытания систем самолета шестого поколения

На истребителе Су-57 испытывают элементы для боевого самолета шестого поколения, сообщил источник в авиапроме.

Как сообщил источник ТАСС, беспилотный вариант Су-57 ждать не следует, но на самолете тестируются «отдельные системы» беспилотного самолета шестого поколения. На самолете шестого поколение пилотируемое управление будет опциональным, заявил источник. Испытываются системы управления и навигации, оружейная система.

В 2016 году сообщалось, что работы над созданием беспилотной и пилотируемой версий истребителя шестого поколения ведутся параллельно.