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Су-57 использовали для испытания систем самолета шестого поколения
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Су-57 использовали для испытания систем самолета шестого поколения 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На истребителе Су-57 испытывают элементы для боевого самолета шестого поколения, сообщил источник в авиапроме.
Как сообщил источник ТАСС, беспилотный вариант Су-57 ждать не следует, но на самолете тестируются «отдельные системы» беспилотного самолета шестого поколения. На самолете шестого поколение пилотируемое управление будет опциональным, заявил источник. Испытываются системы управления и навигации, оружейная система.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Су-57.
В 2016 году сообщалось, что работы над созданием беспилотной и пилотируемой версий истребителя шестого поколения ведутся параллельно.
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