Лера Суханова: «Мой пост расколол общество и вызвал резонанс»

Откровенную и шокирующую личную историю Леры, сотрудницы одного из ведущих интернет-агентств Новосибирска , увидели «ВКонтакте» порядка 300 тысяч человек, более 150 тысяч прочитали подробно, а еще 10 тысяч пользователей «лайкнули». Сотни тысяч прочтений набрали и публикации СМИ на эту тему.

Девушка подробно рассказала как в течение полутора лет ее преследует «влюбленный» коллега Константин Ш. От навязчивых ухаживаний он со временем перешел к действиям, которые не имеют ничего общего с романтическими переживаниями. Свою месть бывший ухажер снял на видеокамеру, чтобы потом разослать друзьям и знакомым Валерии. К плану мести он тщательно готовился: покупал фейковые аккаунты в соцсетях, скопировал ее список контактов.

В письме, в котором он приложил видео нападения, нападавший с полной уверенностью говорит: худшее, что может ему грозить, — штраф за мелкое хулиганство.

Обратиться к общественности Лера решилась после того, как молодой человек подкараулил ее у подъезда и облил … мочой из ведра. Большинство пользователей возмутил и шокировал поступок «влюбленного».

Его осуждают в комментариях. Предлагают «упрятать в психушку» и даже заочно вынесли «смертельный приговор». Но нашлись в соцсетях и те, кто не сочувствует жертве нападения. «Барышня, походу, и сама не такая уж белая и пушистая, — сомневается пользователь Ян Сазонов в паблике Failosophy. — Скринчики чата с фут-фетишистом и комменты про „любимую рубрику“ и „урожайные пол ода“ тому подтверждение. Это уже говорит о том, что к переживаниям других людей она относится несерьезно. Возможно, что, ощущая себя эдакой соблазнительницей, она несколько заигралась с данным товарищем. Я его, конечно, не оправдываю! Но и эта барышня желания за нее впрягаться не вызывает».

«Да, я облил ее мочой и не жалею»

Константин Ш. признал, что действительно облил мочой Валерию Суханову и даже готов ответить за это перед законом. «Она провоцировала, издевалась. Да, у меня была жесткая травма головы, я сидел на таблетках, а она со своими друзьями подкалывала, — рассказал СМИ молодой человек. — Ничего я ей не угрожал. Да. я плеснул ей мочи в лицо, абсолютно об этом не жалею. Перед законом готов отвечать, зачем я это сделал и почему».

Молодой человек уверяет, что Лера Суханова полтора года его «троллила» и «сама виновата» в произошедшем. «А все что она написала — бред», — уверяет парень. «Я больше не общаюсь с журналистами, все они мои слова перевирают, и смысла в интервью я не вижу», — посетовал в беседе с VN.ru сам Константин Ш.

«Речи о возбуждении уголовного дела быть не может, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой и будет принято окончательное решение». Леру Суханову и большинство, прочитавших ее пост не устраивает «бездействие правоохранительных органов ».

«Я пытаюсь решить свою проблему с помощью закона»

— Сейчас я активно пытаюсь решить свою проблему с помощью закона, в этом помогают откликнувшиеся специалисты, — сказала VN.ru Валерия. — А что касается реакции людей, то соотношение положительного к отрицательному, примерно, 95 к 5. Очень много неравнодушных людей, готовых поддержать, помочь или просто сказать доброе слово. Это невероятно! Конечно, это то, что поступало напрямую мне, комментарии всех пользователей судить не берусь. Каждый второй человек (и не только представители женского пола) оказывался в подобной ситуации, а кое-кто пытается справиться с этим прямо сейчас. И готового решения, как с этим справляться ни у кого нет. Увы.

— Лера, что сказали тебе в полиции? Твое второе заявление приняли?

— Я не могу пока комментировать статус развития дела со стороны закона, дабы не передавать это огласке, и не давать шансы на пути отступления преследователя.

Преследователи типа Кости Ш. из Новосибирска не опасаются вмешательства правоохранительных органов: им не страшны статьи за мелкое хулиганство, потому что они не попадают ни в какую базу и просто в худшем случае выплачивают штраф. Общественники утверждают, что в подобных случаях единственный разумный вариант сдерживания преследователей — введение охранных ордеров, которые запретят приближаться и общаться с отдельным гражданином. Однако Конституционный суд считает, что охранный ордер может нарушить право людей на свободу перемещения.

«Самое страшное, что таких уродов тысячи по одной только Москве

Впрочем, дело Леры Сухановой может пойти по другим рельсам, если возбуждают статью 119 УК РФ «Угроза убийством». Несмотря на то, что относится к категории преступлений небольшой тяжести, состав очень сложный и проблемный. «Для наступления уголовной ответственности нужно доказать тот факт, что угрозу своей жизни или здоровью от умышленных действий преступника заявительница восприняла реально. Ситуация более-менее понятная, когда речь идет об отморозке, который, к примеру, угрожает женщине незаряженным ружьем, о чем она не догадывается. Умысла на убийство нет, но угроза есть, — говорят юристы. — В данном конкретном случае, боюсь, что обливание мочой не попадает под санкции этой статьи. Да и большая часть материалов проверки по факту угрозы убийством заканчивается постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела».

«И самое страшное то, что таких уродов тысячи по одной только Москве. А девушка большая умница, что смогла это обнародовать и начала бороться, — пишет Марк Шейдлин в популярном паблике «И тут он мне пишет…». — Ведь мало ли, что это животное могло сделать».

«Полиция ничего не предпримет до той поры, пока он ее не покалечит. Добро пожаловать в Россию », — отвечает пользователь Дарья Кузьмичева.

«Ничего себе она жестокая, ого, жесть, я в шоке. Парень всего лишь влюбился в нее, преследовал, угрожал, оскорблял и облил мочой! А она с ним вон как жестко поступила, стерва бессердечная! Кошмааааааааар. И когда только бабы научатся ценить сильные и искренние чувства мужчин», — шутит с сарказмом Дарья Перевай.