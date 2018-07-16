В Иркутской области инвалидам I группы компенсирует расходы на квартплату

С 1 января 2019 года в Иркутской области инвалидам первой группы планируют выплачивать компенсации расходов в размере 50% платы за содержание жилого помещения: платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам министра социального развития, опеки и попечительства Владимира Родионова , на территории области зарегистрировано около 9 тысяч инвалидов первой группы, проживающих в собственных квартирах, однако федеральным законодательством им не предусмотрена компенсация таких расходов, в отличие от инвалидов, проживающих в муниципальном жилье.

«Инвалиды первой группы особо нуждаются в поддержке государства, учитывая расходы на лекарственное обеспечение, необходимость реабилитации», — рассказали в правительстве.

Проект закона в ближайшее время будет внесен в Заксобрание.

Ранее глава региона Сергей Левченко заявлял, что в 2018 году в Приангарье будет расширен перечень предоставляемых мер социальной поддержки.

В частности, возобновится мера социальной поддержки для работников областных государственных учреждений социальной сферы в виде компенсации 80% (не более 25 тыс. рублей) стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в здравницах, расположенных на территории Иркутской области. Кроме того, возобновляется вручение премий губернатора Иркутской области работникам учреждений социальной защиты за высокие достижения в профессиональной деятельности.