Ещё
В Иркутской области инвалидам I группы компенсирует расходы на квартплату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутской области инвалидам I группы компенсирует расходы на квартплату 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
С 1 января 2019 года в Иркутской области инвалидам первой группы планируют выплачивать компенсации расходов в размере 50% платы за содержание жилого помещения: платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
По словам министра социального развития, опеки и попечительства Владимира Родионова, на территории области зарегистрировано около 9 тысяч инвалидов первой группы, проживающих в собственных квартирах, однако федеральным законодательством им не предусмотрена компенсация таких расходов, в отличие от инвалидов, проживающих в муниципальном жилье.
«Инвалиды первой группы особо нуждаются в поддержке государства, учитывая расходы на лекарственное обеспечение, необходимость реабилитации», — рассказали в правительстве.
Проект закона в ближайшее время будет внесен в Заксобрание.
Ранее глава региона Сергей Левченко заявлял, что в 2018 году в Приангарье будет расширен перечень предоставляемых мер социальной поддержки.
В частности, возобновится мера социальной поддержки для работников областных государственных учреждений социальной сферы в виде компенсации 80% (не более 25 тыс. рублей) стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в здравницах, расположенных на территории Иркутской области. Кроме того, возобновляется вручение премий губернатора Иркутской области работникам учреждений социальной защиты за высокие достижения в профессиональной деятельности.
sibnovosti.ru: последние новости
Суд разрешил не консервировать омское метро Томская епархия обратились к ученым, чтобы настроить колокольный звон Индийская компания инвестирует в центр аюрведической медицины в Бурятии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс не успел за фонограммой42
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера36
Путин приготовил Трампу «конкретные предложения»
В отравлении Скрипалей заподозрили «агентов ГРУ»50
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Видео
04:39
Путин приготовил Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение