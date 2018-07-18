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В МИД России не удивлены планом эвакуации «Белых касок» из Сирии
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В МИД России не удивлены планом эвакуации «Белых касок» из Сирии 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Пятый канал
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. МИД РФ не удивлен, что члены организации «Белые каски» могут быть эвакуированы странами Запада из Сирии, в их числе могут быть связанные с террористами лица, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На прошлой неделе по различным каналам стала поступать информация о том, что некоторые члены возглавляемой США коалиции с учетом развития событий на земле прорабатывают планы эвакуации из Сирии порядка тысячи «белокасочников», которым якобы угрожает месть со стороны властей, постепенно распространяющих свой контроль на всю территорию Сирии. Ничего удивительного в такой постановке вопроса со стороны западных партнеров для нас нет", — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что речь идет, скорее всего, не о рядовых членах «Белых касок», а о лидерах и тех активистах, которые могут быть в курсе проводившихся в рамках организации секретных операций, в том числе, информационной войны, а также могут быть тесно связаны с террористами.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США, Канада и ряд европейских стран, в частности, Великобритания и Франция, обсуждают план эвакуации из Сирии членов организации «Белые каски».
Организация «Белые каски»" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же «Белые каски» создают постановочные видео, нанося грим «пострадавшим», диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.
В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации «Белые каски» на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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