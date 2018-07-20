«Белые каски» бегут от Асада, моля о пощаде

С самого начала гражданской войны в Сирии активное участие в ней принимали не только внутренние, но и внешние силы.

Иностранцы старались продвигать свои интересы за счет определенных проектов внутри разваливавшейся арабской республики. Например, Израиль без особых проблем сумел добиться относительного спокойствия на границе с Голанами, и это в то время, когда вся остальная Сирия полыхала и взрывалась.

Тель-Авив сумел создать подобие буферной зоны за счет друзских деревень, прилегающих к границе с оккупированной частью Кунейтры. Да и вообще на юго-западе до недавнего времени Израиль был, пожалуй, главной военной и политической силой.

А вот на севере свои проекты продвигала Турция Сирийская свободная армия , на протяжении первых лет войны, считавшаяся чуть ли не самой мощной оппозиционной группировкой, создавалась под контролем и при участии Анкары . К слову, сегодня это формирование продолжает подчиняться Турции, причем напрямую и неприкрыто.

Что же до США и их европейских союзников, то им приходилось действовать несколько иначе. Они, конечно, подобно Анкаре, выделяли большие средства на поддержку боевиков, но это практически не приносило никакой пользы.

В отличие от той же Турции, Штаты находятся далеко от Сирии, и в первые годы конфликта у них не было возможности осуществления непосредственного контроля над повстанцами. Оттого-то миллионы долларов улетали в непонятном направления. Тогда было решено взяться за проекты другого характера — будто бы гуманитарного. Отличным примером в данном случае являются так называемые «Белые каски». Это полностью западный проект, так как даже его основателем является гражданин Великобритании

Целью организации изначально была работа по оказанию помощи гражданским лицам в Сирии. Надо признать, на первых порах волонтерам действительно удавалась приносить пользу — они умудрялись завозить в особо страдающие города и деревни гуманитарную помощь, они помогали некоторым больным детям получать лечение в заграничных клиниках и тому подобное. Но чем популярнее становилась организация, тем она все больше стала привлекать внимание определенных политических сил в мире. В итоге, основное финансирование «Белые каски» стали получать из бюджета США, и это резко поменяло их поведение.

«Белые каски» и до этого момента были всегда на стороне оппозиции, однако какого-то особенного участия в политической жизни Сирии они не принимали, но тут вдруг задались целью максимально усложнить жизнь Башару Асаду . Так, ряд бомбардировок правительственных позиций связан как раз с деятельностью организации. Именно их невнушающие никакого доверия расследования служили поводом для «ударов возмездия» со стороны США и некоторых других стран.

Время шло, и в итоге «Белые каски» полностью превратились в инструмент внешней политики США, но, как это обычно бывает, чем чаще использует тот или иной прибор, тем меньше он приносит пользы. В мае этого года Вашингтон, осознав бесполезность организации, пришли к решению отказаться от поддержки в ее адрес. С тех пор о «Белых касках» практически ничего и не слышно. Они никому не нужны и продолжают существовать исключительно по инерции. Но вот на днях они вдруг дали о себе знать.

Это никак не связано с их новыми расследованиями или гуманитарными проектами. Нет, они просто оказались заперты в восточной Кунейтре, и скоро им грозит встреча с Сирийской арабской армией. Той самой армией, которую «Белые каски» поливали тоннами грязи и всегда старались максимально очернить. И вот это обстоятельство заставило их напомнить о себе — они молят о помощи. Израильские СМИ распространили обращения различных членов организации. И один из них заявил: «Это худший момент в моей жизни. Надеюсь, они спасут нас». Под «они» он подразумевал США, да и вообще хоть кого-нибудь, способного прийти и дать желаемое спасение.

Что ж, их мольбы были услышаны, правда, не Богом, а Вашингтоном. Американцы заявили, что организуют спасение «Белых касок». Причем пройдет это по следующему сценарию — волонтеры будут вывезены во временные лагеря беженцев в соседних странах, а затем их отправят в Европу и Северную Америку. Думается, что 95% сирийских беженцев могут только позавидовать такому чудесному будущему.

В общем, США будут спасать своих протеже, несмотря на то, что в недавнем прошлом практически открестились от них.

Австралийский эксперт Ричард Фрэнк полагает, что наиболее активное участие в спасении членов «Белые касок» будет принимать Израиль, и произойти это должно сегодня-завтра, в противном случае, можно не успеть их эвакуировать.

— Ситуация, в которой оказались волонтеры, очень тяжелая. Асад известен своей жестокостью по отношению к оппозиции. «Белые каски» не являются политической организацией, но они никогда не могли смириться с теми преступлениями, за которые ответственен режим. К тому же они расследовали преступления и других участников конфликта — ИГИЛ*, отдельных представителей оппозиции и даже Демократических сил (так называется оппозиционное объединение в Сирии, основу которого составляют курды — авт.). Они никогда не боялись выступить против всего этого. Но сейчас они сами находятся в роли тех, против кого совершается преступление. Очевидно, что режим не проявит по отношению к ним милости и в лучшем случае членов организации ждет тюрьма. Именно поэтому их необходимо спасти. Армия режима очень быстро продвигается на юго-западе и, возможно, через неделю или две ни у кого уже не будет возможности продолжать скрываться от нее. Очевидно, что сейчас у Израиля больше возможностей осуществить эвакуацию волонтеров. Вероятно, США будут договариваться в первую очередь именно с ним.

«СП»: — Есть информация, что численность «Белых касок» в последние месяцы резко выросла. Связано ли это с тем, что в надежде на эвакуацию к организации присоединяются люди, участвовавшие в боевых действиях на стороне оппозиции? К слову, раньше в рядах «Белых касок» обнаруживались члены повстанческих группировок.

— Мне интересно, кто распространяет такую информацию. Как можно об этом узнать в тех условиях, которые сейчас есть на юго-западе? В соответствие с официальной информацией, никакого резко роста численности нет. Организация сама информирует о составе и своей деятельности. По поводу же того, что члены «белых касок» участвовали в боевых действиях, я скажу, что это так и не доказано. Возможно, были отдельные случаи, но никакой организованности.

В общем, Запад продолжает отстаивать интересы «Белых касок», а мы следим за развитием событий.

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