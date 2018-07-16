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Прием заявок на молодежные гранты стартовал в Хабаровском крае
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Прием заявок на молодежные гранты стартовал в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае сегодня, 16 июля, стартовали конкурсы молодежных проектов на право получения грантов губернатора региона, их общий фонд составляет 25 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Конкурсы организованы по инициативе губернатора края Вячеслава Шпорта по итогам встречи с участниками и волонтерами прошлогоднего Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Принять участие и побороться за финансовую поддержку могут как молодежные, детские общественные объединения и жители региона в возрасте от 14 до 30 лет, так и муниципальные образования.
Организатором конкурса выступает комитет по молодежной политике правительства края, то от проектов ждут интересных инициатив по основным направлениям молодежной политики. Среди них: патриотическое воспитание, содействие межкультурному диалогу, популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в социальную практику и добровольчество, поддержка талантливой молодежи, вовлечение в предпринимательскую деятельность и другие. Размер предоставляемых грантов до 300 тысяч рублей — для граждан, до 1 млн рублей — для объединений. Сумма финансовой поддержки для муниципальных образований будет установлена в рамках сметы заявленной инициативы. Заявки принимаются с 16 июля по 6 августа 2018 года в Автоматизированной информационной системе «Молодежь России», в разделе «Мероприятия», конкурс молодежных проектов на право получения грантов Губернатора Хабаровского края. По вопросам участия обращаться по телефону 8 (4212) 30-42-62. Получить консультацию по оформлению проекта можно в Молодежном проектном офисе КГБУ «Краевой центр молодежных инициатив» по телефону 8 (4212) 32-30-72.
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