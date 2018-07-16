Казусы капитального ремонта в Новосибирске

Обновление жилого фонда происходит в порядке живой очереди: сначала строители заходят на те адреса, где дело дошло до того, что вот-вот может рухнуть крыша или отваливаются батареи. Но оказывается, даже если долгожданный ремонт уже постучался в ваши двери, радоваться рано. «ВН» разузнал о случаях, когда от капитального ремонта одни разочарования…

Замена воздуха

По адресу улица Кирова, 321 в ближайшее время собираются менять кабину лифта. Дело хорошее, кажется на первый взгляд, но лишь в том случае, когда подъемный механизм действительно существует. А в данном случае его нет и никогда не было. В пятиэтажном доме вообще не предусматривалось наличие лифтовой кабины. Жителей хрущевки этот факт дико возмущает.

— Что они собрались менять-то? Да и вообще, почему это мы платим за лифт? — поделилась своим негодованием жительница дома Татьяна СУХАРЕВА . — Я ходила к главному бухгалтеру, она показала мне протокол общего собрания и решение оплачивать лифт, но никакого собрания не было и никто из жильцов не слышал о нем.

Уже несколько лет жильцы этого дома обращаются в разные инстанции, но чаще получают только отписки. В ЖЭУ № 2 Октябрьского района они не могут получить ответа на простой вопрос: почему должны платить за замену лифта, которого нет? Доказывать факт отсутствия подъемного механизма новосибирцы уже устали и не знают, куда еще обращаться, чтобы отстоять свои права.

По региональной программе капремонта замена лифта на Кирова, 321 не предусмотрена, в программе есть только замена крыши и фасада дома, прокомментировали сложившуюся ситуацию в Фонде модернизации ЖКХ по Новосибирской области

Но тогда появляется логичный вопрос: кто же все-таки собирается проводить замену якобы существующей кабины лифта?

Доделывайте сами!

Долгожданный капитальный ремонт в этом году пришел и в дом № 60 на улице Петухова. Только радоваться заранее местным жителям не стоило.

Буквально в конце июня в доме ремонтные работы уже закончились, и сделала бригада лишь пролеты первых этажей во всех подъездах, а стены на остальных четырех этажах остались нетронутыми.

— Полный ремонт всех подъездов делали около 15 лет назад, а сейчас якобы сделали капремонт, покрасили стены, батареи, щитки, даже на улице выкрасили бордюры и подстригли газон, но почему же остальные этажи оставили в таком же виде, или мы должны дальше сами делать ремонт? — с возмущением рассказывает жительница первого подъезда Нина Георгиевна.

Недоделанные стены во всех подъездах выглядят неухоженно: на них остались следы потеков от дождей, потрескавшаяся краска, которая скоро отлетит, у входа красуются старые помятые почтовые ящики — они в любой момент могут упасть.

— Мы обращались в ЖЭУ Кировского района, но они не дают никакой информации, почему ремонт не закончен и будет ли он продолжаться, — рассказала жительница третьего подъезда Марина Владимировна.

Жильцы дома № 60 также рассказали, что они уже не раз сами подкрашивали входную дверь, лестницы и перила, когда устали ждать помощи от ЖЭУ.

— Пока не обратишься с возмущениями в ЖЭУ, ничего делать не начнут, а ведь наш дом очень старый, был построен в 60-е годы, ремонт уже не тот, что раньше, а хочется ведь жить в комфорте, чтобы не было такого, когда спускаешься по лестнице и чуть ли не рядом с тобой торчит кабель, а по стенам бегут капли от дождя, — сетуют местные жители.

Впрочем, в сложившейся ситуации есть и недосмотр самих жителей: они не участвовали в согласовании с управляющей компанией перечня необходимых работ, поэтому, видимо, коммунальщики сделали только то, что сочли нужным.

Доходит с опозданием…

Впрочем, если жители дома № 60 на улице Петухова будут настойчивыми и проведут общее собрание, ремонт в их подъездах может быть доделан. В Новосибирске известны и другие случаи, когда рабочие бригады буквально жили в подъездах с месячными интервалами. Так, в доме №18 на Вокзальной магистрали капитальный ремонт начали лишь спустя полгода от положенной календарной даты. На несколько месяцев благоустройство затянулось и в доме № 18 по адресу 1-й переулок Пархоменко.

В самые тяжелые жизненные ситуации обычно попадают жильцы тех домов, где подрядчики по каким-то причинам тянут с ремонтом крыши. Разобранная кровля в период осенних дождей ведет к потопам и промерзанию стен в последующий зимний период.

Как показывает статистика, капитальный ремонт чаще всего затягивается по причине неправильно составленных смет. Такое возможно в тех случаях, когда старое здание таит в себе «изюминки». Например, изначально неверно оценивается степень ветхости строения, и, когда рабочие бригады берутся за ремонт, выясняется, что требуется дополнительное финансирование. За последние пять лет были и ситуации, когда подрядчики бросали объект — тогда жильцы становились заложниками ситуации, потому что шла длительная процедура перевыбора другой строительной организации. Впрочем, в 2017 году такое положение дел удалось переломить: в Новосибирске был создан пул порядочных подрядчиков. Теперь единичные ситуации, которые имеют место быть, жильцы домов могут разрешить и самостоятельно, если возьмутся контролировать ход ремонтных работ в своих многоквартирниках.