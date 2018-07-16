Карстовый ландшафтный парк «Ваньфэнлинь» в Синъи 

Синъи /пров. Гуйчжоу/, 15 июля /Синьхуа/ — Сегодняшним ясным днем множество туристов устремились в ландшафтный парк «Ваньфэнлинь». Этот парк находится на юго-востоке городского уезда Синъи провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и известен классическим карстовым рельефом с характерными пиками. Фотографии Синьхуа/Тао Лян Синъи /пров. Гуйчжоу/, 15 июля /Синьхуа/ — Сегодняшним ясным днем множество туристов устремились в ландшафтный парк «Ваньфэнлинь». Этот парк находится на юго-востоке городского уезда Синъи провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и известен классическим карстовым рельефом с характерными пиками. Фотографии Синьхуа/Тао Лян Синъи /пров. Гуйчжоу/, 15 июля /Синьхуа/ — Сегодняшним ясным днем множество туристов устремились в ландшафтный парк «Ваньфэнлинь». Этот парк находится на юго-востоке городского уезда Синъи провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и известен классическим карстовым рельефом с характерными пиками. Фотографии Синьхуа/Тао Лян Синъи /пров. Гуйчжоу/, 15 июля /Синьхуа/ — Сегодняшним ясным днем множество туристов устремились в ландшафтный парк «Ваньфэнлинь». Этот парк находится на юго-востоке городского уезда Синъи провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и известен классическим карстовым рельефом с характерными пиками. Фотографии Синьхуа/Тао Лян Синъи /пров. Гуйчжоу/, 15 июля /Синьхуа/ — Сегодняшним ясным днем множество туристов устремились в ландшафтный парк «Ваньфэнлинь». Этот парк находится на юго-востоке городского уезда Синъи провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и известен классическим карстовым рельефом с характерными пиками. Фотографии Синьхуа/Тао Лян