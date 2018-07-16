Бортовые системы самолёта VI поколения испытывают на Су-57

Бортовые системы для будущего российского боевого самолета шестого поколения в данное время испытывают на истребителе Су-57, сообщает ТАСС

При этом представитель авиационной промышленности заверил, что вариантов создания беспилотного Су-57 нет. Но он необходим для испытания отдельных систем боевого самолёта следующего поколения, который будет являться в базовой комплектации беспилотником и только опционально — пилотируемым.