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Бортовые системы самолёта VI поколения испытывают на Су-57
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Бортовые системы самолёта VI поколения испытывают на Су-57 

News.ru 2 часа назад
Бортовые системы для будущего российского боевого самолета шестого поколения в данное время испытывают на истребителе Су-57, сообщает ТАСС.
При этом представитель авиационной промышленности заверил, что вариантов создания беспилотного Су-57 нет. Но он необходим для испытания отдельных систем боевого самолёта следующего поколения, который будет являться в базовой комплектации беспилотником и только опционально — пилотируемым.
О проектировании в России шестого поколения самолётов стало известно в марте 2016 года.
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