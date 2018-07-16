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Тибетские крестьяне отметили традиционный праздник Онгкор
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Тибетские крестьяне отметили традиционный праздник Онгкор 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Лхаса, 15 июля /Синьхуа/ — На днях во всех главных сельскохозяйственных районах Тибета /Юго-Западный Китай/ отмечали ежегодный праздник Онгкор. Крестьяне в нарядной одежде обходили поля, молясь о благоприятной погоде и обильном урожае. История праздника Онгкор, признанного объектом нематериального культурного наследия Китая, насчитывает более 1500 лет.
В переводе с тибетского языка «онг» означает «поле», а «кор» — «делать круг». В ходе праздника крестяне с песнями и танцами ходят вокруг полей ради будущего богатого урожая.
Лхаса, 15 июля /Синьхуа/ — На днях во всех главных сельскохозяйственных районах Тибета /Юго-Западный Китай/ отмечали ежегодный праздник Онгкор. Крестьяне в нарядной одежде обходили поля, молясь о благоприятной погоде и обильном урожае. История праздника Онгкор, признанного объектом нематериального культурного наследия Китая, насчитывает более 1500 лет.
В переводе с тибетского языка «онг» означает «поле», а «кор» — «делать круг». В ходе праздника крестяне с песнями и танцами ходят вокруг полей ради будущего богатого урожая.
Лхаса, 15 июля /Синьхуа/ — На днях во всех главных сельскохозяйственных районах Тибета /Юго-Западный Китай/ отмечали ежегодный праздник Онгкор. Крестьяне в нарядной одежде обходили поля, молясь о благоприятной погоде и обильном урожае. История праздника Онгкор, признанного объектом нематериального культурного наследия Китая, насчитывает более 1500 лет.
В переводе с тибетского языка «онг» означает «поле», а «кор» — «делать круг». В ходе праздника крестяне с песнями и танцами ходят вокруг полей ради будущего богатого урожая.
Лхаса, 15 июля /Синьхуа/ — На днях во всех главных сельскохозяйственных районах Тибета /Юго-Западный Китай/ отмечали ежегодный праздник Онгкор. Крестьяне в нарядной одежде обходили поля, молясь о благоприятной погоде и обильном урожае. История праздника Онгкор, признанного объектом нематериального культурного наследия Китая, насчитывает более 1500 лет.
В переводе с тибетского языка «онг» означает «поле», а «кор» — «делать круг». В ходе праздника крестяне с песнями и танцами ходят вокруг полей ради будущего богатого урожая.
Лхаса, 15 июля /Синьхуа/ — На днях во всех главных сельскохозяйственных районах Тибета /Юго-Западный Китай/ отмечали ежегодный праздник Онгкор. Крестьяне в нарядной одежде обходили поля, молясь о благоприятной погоде и обильном урожае. История праздника Онгкор, признанного объектом нематериального культурного наследия Китая, насчитывает более 1500 лет.
В переводе с тибетского языка «онг» означает «поле», а «кор» — «делать круг». В ходе праздника крестяне с песнями и танцами ходят вокруг полей ради будущего богатого урожая.
ИА Синьхуа: последние новости
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