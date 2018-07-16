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Спутниковые ошейники для оленей не прошли испытаний Чукоткой
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Спутниковые ошейники для оленей не прошли испытаний Чукоткой 

Дальний Восток 3 часа назад
Фото: Дальний Восток
Спутниковые ошейники для животных, призванные облегчить жизнь оленеводов Чукотки, не оправдали себя на практике. Сейчас в регионе ждут новый опытный образец взамен не прошедшего испытаний, сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник начальник регионального управления сельского хозяйства Сергей Давидюк.
«Опытный образец, тестировавшийся в Канчаланской тундре для отслеживания стада оленей, перестал подавать сигналы спустя месяц после начала использования. Сотрудники сельхозпредприятия нашли оленя, сняли ошейник и передали в Анадырь, а мы отослали неисправное оборудование в Москву. Уже 25 июля мы получим доработанный образец, который также протестируем в условиях тундры», — рассказал Давидюк.
Спутниковый ошейник московской компании «Стэкком» проработал всего месяц из положенных двух. Предварительная причина поломки — попадание в него воды, однако точную причину определит производитель.
Ошейники необходимы для того, чтобы отслеживать передвижение оленей в тундре. Их надевают на самцов или важенок [взрослых самок северного оленя], которые могут увести за собой часть стада, чтобы в случае пропажи можно было найти животных. Сигнал от ошейника поступает на мониторы в региональном департаменте промышленной и сельскохозяйственной политики, а также в самом хозяйстве.
Если следующий опытный образец успешно пройдет тестирование, правительство региона закупит около 700 таких ошейников для всех 68 бригад Чукотки. Сейчас в чукотской тундре пасется порядка 170 тыс. оленей. Оленеводство является одним из традиционных видов деятельности коренного населения, а в селах зачастую единственной сферой занятости. В 2017 году отрасль получила от регионального правительства поддержку на 930 млн рублей.
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