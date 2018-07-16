Летняя прогулка по Кашгару 

Кашгар /СУАР/, 15 июля /Синьхуа/ — Аромат чая и фруктов разносится над историческим центром Кашгара /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ в летние дни. Многочисленные туристы с интересом бродят по старым извилистым улочкам, вникают в особенности местной культуры и народных обычаев. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Кашгар /СУАР/, 15 июля /Синьхуа/ — Аромат чая и фруктов разносится над историческим центром Кашгара /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ в летние дни. Многочисленные туристы с интересом бродят по старым извилистым улочкам, вникают в особенности местной культуры и народных обычаев. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Кашгар /СУАР/, 15 июля /Синьхуа/ — Аромат чая и фруктов разносится над историческим центром Кашгара /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ в летние дни. Многочисленные туристы с интересом бродят по старым извилистым улочкам, вникают в особенности местной культуры и народных обычаев. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Кашгар /СУАР/, 15 июля /Синьхуа/ — Аромат чая и фруктов разносится над историческим центром Кашгара /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ в летние дни. Многочисленные туристы с интересом бродят по старым извилистым улочкам, вникают в особенности местной культуры и народных обычаев. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Кашгар /СУАР/, 15 июля /Синьхуа/ — Аромат чая и фруктов разносится над историческим центром Кашгара /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ в летние дни. Многочисленные туристы с интересом бродят по старым извилистым улочкам, вникают в особенности местной культуры и народных обычаев. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Кашгар /СУАР/, 15 июля /Синьхуа/ — Аромат чая и фруктов разносится над историческим центром Кашгара /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ в летние дни. Многочисленные туристы с интересом бродят по старым извилистым улочкам, вникают в особенности местной культуры и народных обычаев. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Кашгар /СУАР/, 15 июля /Синьхуа/ — Аромат чая и фруктов разносится над историческим центром Кашгара /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ в летние дни. Многочисленные туристы с интересом бродят по старым извилистым улочкам, вникают в особенности местной культуры и народных обычаев. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ Кашгар /СУАР/, 15 июля /Синьхуа/ — Аромат чая и фруктов разносится над историческим центром Кашгара /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ в летние дни. Многочисленные туристы с интересом бродят по старым извилистым улочкам, вникают в особенности местной культуры и народных обычаев. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ