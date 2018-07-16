Туристический фестиваль цветов купальницы в степях Внутренней Монголии 

Хошун Шулун-Хух /АР Внутренняя Монголия/, 15 июля /Синьхуа/ — В туристическом парке развалин города Шанду эпохи Юань /1271-1368/, расположенном в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, сегодня открылся фестиваль цветов купальницы. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй Хошун Шулун-Хух /АР Внутренняя Монголия/, 15 июля /Синьхуа/ — В туристическом парке развалин города Шанду эпохи Юань /1271-1368/, расположенном в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, сегодня открылся фестиваль цветов купальницы. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй Хошун Шулун-Хух /АР Внутренняя Монголия/, 15 июля /Синьхуа/ — В туристическом парке развалин города Шанду эпохи Юань /1271-1368/, расположенном в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, сегодня открылся фестиваль цветов купальницы. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй Хошун Шулун-Хух /АР Внутренняя Монголия/, 15 июля /Синьхуа/ — В туристическом парке развалин города Шанду эпохи Юань /1271-1368/, расположенном в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, сегодня открылся фестиваль цветов купальницы. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй Хошун Шулун-Хух /АР Внутренняя Монголия/, 15 июля /Синьхуа/ — В туристическом парке развалин города Шанду эпохи Юань /1271-1368/, расположенном в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, сегодня открылся фестиваль цветов купальницы. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй