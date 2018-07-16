Ещё
Туристический фестиваль цветов купальницы в степях Внутренней Монголии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристический фестиваль цветов купальницы в степях Внутренней Монголии 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Хошун Шулун-Хух /АР Внутренняя Монголия/, 15 июля /Синьхуа/ — В туристическом парке развалин города Шанду эпохи Юань /1271-1368/, расположенном в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, сегодня открылся фестиваль цветов купальницы. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Хошун Шулун-Хух /АР Внутренняя Монголия/, 15 июля /Синьхуа/ — В туристическом парке развалин города Шанду эпохи Юань /1271-1368/, расположенном в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, сегодня открылся фестиваль цветов купальницы. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Хошун Шулун-Хух /АР Внутренняя Монголия/, 15 июля /Синьхуа/ — В туристическом парке развалин города Шанду эпохи Юань /1271-1368/, расположенном в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, сегодня открылся фестиваль цветов купальницы. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Хошун Шулун-Хух /АР Внутренняя Монголия/, 15 июля /Синьхуа/ — В туристическом парке развалин города Шанду эпохи Юань /1271-1368/, расположенном в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, сегодня открылся фестиваль цветов купальницы. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Хошун Шулун-Хух /АР Внутренняя Монголия/, 15 июля /Синьхуа/ — В туристическом парке развалин города Шанду эпохи Юань /1271-1368/, расположенном в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, сегодня открылся фестиваль цветов купальницы. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй
ИА Синьхуа: последние новости
Власти Пхукета выплатили компенсации пострадавшим в результате крушения судов Ван И встретился с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади Летняя прогулка по Кашгару
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс не успел за фонограммой42
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера36
Путин приготовил Трампу «конкретные предложения»
В отравлении Скрипалей заподозрили «агентов ГРУ»50
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Видео
04:39
Путин приготовил Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение