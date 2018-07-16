Телерадиовещание отключат в Нижнем Новгороде 16 и 18 июля

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения филиала РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».

18 июля с 02:00 до 11:00 будет ограничено вещание аналоговых телеканалов Матч ТВ, СТС, Домашний, РЕН ТВ, Disney , Че, ТНТ 4, Россия-К; радиостанций Love radio, Наше радио. С 07:30 до 09:00 ожидаются перерывы трансляции аналогового канала Россия-24, а с 09:00 до 14:00 — ННТВ.

Отключения произойдут в связи с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород». Дата и время отключений согласованы с вещателями.