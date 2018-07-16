Телерадиовещание отключат в Нижнем Новгороде 16 и 18 июля 

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения филиала РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».
16 мая с 02:00 до 11:45 планируются перерывы вещания аналоговых каналов Первый канал, Россия-1, Петербург-5 канал, ТНТ, РЕН ТВ, ТВ 3, Звезда, Пятница; радиостанций Радио России, Вести ФМ, Радио Маяк. Также с 02:00 до 03:00 будет недоступен эфир аналогового телеканала Россия-К, а с 08:00 до 11:00 — радиостанции Серебряный дождь.
18 июля с 02:00 до 11:00 будет ограничено вещание аналоговых телеканалов Матч ТВ, СТС, Домашний, РЕН ТВ, Disney, Че, ТНТ 4, Россия-К; радиостанций Love radio, Наше радио. С 07:30 до 09:00 ожидаются перерывы трансляции аналогового канала Россия-24, а с 09:00 до 14:00 — ННТВ.
Отключения произойдут в связи с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород». Дата и время отключений согласованы с вещателями.