Боевые расчёты ЗРК «Триумф» Южного военного округа в Крыму провели тренировку по развёртыванию пусковых установок

Заключительным этапом полевого выхода зенитчиков станет проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.

Крыму боевые расчёты дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию ЗРК со снятием временных нормативов, поиском и захватом воздушной цели.

В ходе учебного мероприятия боевые расчеты совершили на технике марш в назначенный позиционный район, перевели её в боевое положение, после чего выполнили топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности.

В целях проверки точности топопривязки военнослужащие провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.

Заключительным этапом подготовки зенитчиков станет проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.