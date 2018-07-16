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Боевые расчёты ЗРК «Триумф» Южного военного округа в Крыму провели тренировку по развёртыванию пусковых установок
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Боевые расчёты ЗРК «Триумф» Южного военного округа в Крыму провели тренировку по развёртыванию пусковых установок 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Заключительным этапом полевого выхода зенитчиков станет проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.
В Крыму боевые расчёты дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию ЗРК со снятием временных нормативов, поиском и захватом воздушной цели.
В ходе учебного мероприятия боевые расчеты совершили на технике марш в назначенный позиционный район, перевели её в боевое положение, после чего выполнили топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности.
В целях проверки точности топопривязки военнослужащие провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.
Заключительным этапом подготовки зенитчиков станет проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.
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