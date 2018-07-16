Боевые расчёты ЗРК С-400 провели тренировку в Крыму

Крыму боевые расчёты дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) поучаствовали в тренировке по развёртыванию ЗРК.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Личный состав ЗРК на технике совершил марш в назначенный позиционный район, перевёл комплексы в боевое положение, после чего расчёты выполнили топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности», — заявили в пресс-службе.

Также сообщается, что расчёты провели поиск и захват условной контрольной цели — беспилотника.

В рамках заключительного этапа подготовки расчёты проведут электронные пуски ракет по условным воздушным целям.

В июне С-400 и «Панцири» приняли участие в учениях в Крыму.