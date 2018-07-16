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Помпео заявил об использовании в КНДР секретного объекта по обогащению урана
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Помпео заявил об использовании в КНДР секретного объекта по обогащению урана 

Газета.Ru 37 минут назад
Госсекретарь США Майк Помпео заподозрил, что КНДР использует секретный объект по обогащению урана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японскую газету «Иомиури».
"Наращиваете производство обогащенного урана. Скрываете ядерные объекты и ядерные боеголовки. Есть данные, что расширяется ракетный завод в Хамхыне, и это не хорошо для американо-северокорейских отношений", — заявил Помпео во время встречи с заместителем председателя ЦК трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.
В делегации КНДР заявили, что на самом деле в Хамхыне проводится подготовка к сезону дождей.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о своем отношении к лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
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