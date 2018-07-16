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На ремонт центральной районной больницы в Пластуне направят около 20 млн рублей
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На ремонт центральной районной больницы в Пластуне направят около 20 млн рублей 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Также частично удалось решить и кадровый вопрос. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко в Тернейский муниципальный район, сообщает PRIMPRESS.
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