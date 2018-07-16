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На ремонт центральной районной больницы в Пластуне направят около 20 млн рублей
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На ремонт центральной районной больницы в Пластуне направят около 20 млн рублей
Primpress
1 час назад
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Фото:
Primpress
Также частично удалось решить и кадровый вопрос. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки врио губернатора
Приморского края
Андрея Тарасенко
в Тернейский муниципальный район, сообщает PRIMPRESS.
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