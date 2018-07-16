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СМИ назвали владельца самолета, на котором патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург
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СМИ назвали владельца самолета, на котором патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 13 июля совершил визит в Екатеринбург. В качестве транспортного средства он выбрал бизнес-джет Embraer Legacy 600 стоимостью более $25 млн По данным издания The Bell, этот самолет главе РПЦ могли предоставить в «Русской медной компании».
В сети опубликовано видео прилета Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Екатеринбург на самолете Embraer Legacy 600. Уточняется, что за один перелет по России на нем нужно заплатить более 10 тыс. долларов. К примеру, перелет Новосибирск — Москва обойдется в 17 — 20 тыс. долларов. По регистрационному номеру самолета удалось узнать, что он принадлежит «Русской медной компании», основным акционером которой является Игорь Алтушкин. Его называют православным меценатом, поскольку он активно помогает РПЦ строить храмы.
В свою очередь, в пресс-службе РПЦ пояснили, что для подобных визитов патриарх использует транспорт, который предоставляют предприниматели, желая оказать услугу церкви. «Патриарх мог бы, наверное, попытаться летать и регулярными рейсами. Но за это его также могли подвергнуть критике. Летел бы в бизнес-классе — сказали бы, что нехорошо. Летел бы в экономклассе — сказали бы, показуха», — заключили в пресс-службе патриарха.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда СМИ и блогеры замечают любовь патриарха к люксовым предметам. Так, в 2012 году на руке у святейшего обнаружили швейцарские часы марки Breguet за 30 тыс. долларов. Тогда же у патриарха нашли 5-комнатную квартиру в доме напротив Кремля.
Материалы по теме: Скандал вокруг царской семьи мешает устоявшемуся бизнесу РПЦ  Источник
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