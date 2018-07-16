Воробьев: Подмосковье заинтересовано в стабильном развитии предприятий ОПК

В ходе совещания Воробьев сообщил, что в регионе работает более 100 предприятий ОПК, в данной сфере заняты 137 тысяч человек. Доля ОПК в обрабатывающей промышленности Московской области составляет 44%.

»Нет города, где не было бы легендарного предприятия — Дубна, Химки , Королев, Фрязино Подольск . Везде предприятия с большими традициями, династиями, уникальными разработками. Выпускники лучших вузов идут на эти предприятия. Мы со своей стороны заинтересованы в том, чтобы было стабильное развитие на заводах. Со своей стороны, мы стараемся свою лепту внести", — сказал Воробьев.

Он добавил, что в Московской области оказывают всестороннюю поддержку молодым специалистам.

"Мы открыли программу по социальной ипотеке, и когда приходят молодые специалисты, мы предоставляет жилье тем, кто работает на этих предприятиях. Ряд директоров сами реализуют программу по доступному жилью, мы стараемся оказывать поддержку", — отметил губернатор.

Он рассказал, что власти Подмосковья также поддерживают тех, кто инвестирует в предприятия, в частности, им компенсируют затраты на инфраструктуру.

"С 2019 года мы планируем предусмотреть финансирование НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — ред.), здесь мы советуемся с советом директоров наших предприятий. Очень надеемся, что эти деньги помогут, в том числе, рассчитывать на конверсию наших флагманов", — сказал Воробьев.

Заместитель председателя федерального правительства Юрий Борисов, в свою очередь, отметил, что подмосковные власти активно поддерживают оборонную промышленность.

"У предприятий Московской области серьезные перспективы, потому что сосредоточены активы практически всех оборонных отраслей промышленности. Это серьезный научно-технический потенциал, высоко образованный, мотивированный", — сказал Борисов.

По его словам, необходимо повысить технологический уровень предприятий ОПК, а также увеличить долю инновационных разработок.

"Продукция двойного гражданского назначения должна быть конкурентноспособной не только на внутреннем, но и на внешнем рынке", — отметил Борисов.