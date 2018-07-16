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Ни одного игрока ЧМ‐2018 не поймали на допинге
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Ни одного игрока ЧМ‐2018 не поймали на допинге 

Газета.Ru 1 час назад
В Международной федерации футбола сообщили, что почти из четырех тысяч образцов, собранных у игроков мундиаля, не выявлено ни одного положительного допинг‐теста, сообщает телеканал «360».
"FIFA может сегодня объявить, что до сих пор анализ всех допинг-тестов, проведенных до и во время соревнований, не дал положительного результата", — говорится в сообщении.
Всего с января было проведено 2037 тестов, благодаря чему были получены 3985 образцов. В частности, каждый игрок из оставшихся команд для игр в финале и матче за третье место на ЧМ-2018, в среднем был протестирован 4,41 раза с начала года. Но некоторые игроки тестировались больше — восемь раз.
По данным FIFA, все собранные образцы будут храниться на протяжении десяти лет, а также будут доступны для возможного проведения повторного тестирования.
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