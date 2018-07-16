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Третий день идут поиски сахалинца, пропавшего в море на самодельном плоту
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Третий день идут поиски сахалинца, пропавшего в море на самодельном плоту 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл — РИА Новости. Третий день продолжаются поиски молодого сахалинца, который ушел в море на самодельном плоту, сообщили в понедельник РИА Новости в администрации Невельского района.
"Житель Невельска Иван Уженцев 14 июля ушел в море на самодельном плоту из пенопласта и пропал. В тот же день около 20:00 он позвонил в местную ЕДДС и попросил о помощи", — пояснила сотрудница отдела ГО и ЧС.
После звонка на поиски сразу вышли сотрудники районного ГИМС, пограничники и спасатели на катерах и лодках. Они работали дотемна, но безрезультатно. Сахалинец на звонки не отвечал.
"В воскресенье из-за непогоды искать в море уже не могли, поэтому работы велись по побережью — в районе Невельска и сел Ясноморское и Заветы Ильича. Поиски продолжаются и в понедельник, на помощь прибыли и спасатели из Южно-Сахалинска", — добавила собеседница.
В региональном управлении МЧС сообщили, что из-за сложных погодных условий, возможно, придется задействовать вертолет.
"О происшествии оповещены все суда, находящиеся в зоне поисковых работ", — рассказала в заключение собеседница агентства.
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