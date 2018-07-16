Дайджест российских СМИ — 16 июля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Скажи-ка, дядя, ведь медали — Сборная Франции выиграла российский чемпионат мира — Этот чемпионат мира, переполненный сюрпризами, завершился финалом, непохожим на большинство предыдущих — как правило, закрытых, нерезультативных. Финалом, в котором было забито шесть голов. Разве что его исход вполне соответствовал прогнозам.

— Гала, очки, секунды — Выиграл или проиграл Владимир Путин этот чемпионат мира — 15 июля на стадионе «Лужники» сборная Франции стала чемпионом мира. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников начал наблюдать за развязкой этого чемпионата еще накануне днем, когда президент России Владимир Путин провел серию порой даже драматичных двусторонних переговоров с коллегами, приехавшими на финал, и попытался разобраться еще в одной драме: гала-концерте звезд мировой оперы в Большом театре.

— Свет в конце маневра — Изменения налогообложения нефтяных компаний обрели конкретные очертания — Как стало известно «Ъ», правительство согласовало ключевые параметры налогового маневра в нефтяной отрасли, остававшиеся нерешенными на момент внесения профильного законопроекта в Госдуму 22 июня. В целом речь идет о мерах, которые смягчают эффект маневра для нефтепереработки и потребителей топлива.

— Плюс алюминизация всей страны — "Русал" поддержат внутренним рынком — «Ъ» выяснил, как правительство планирует поддержать попавший под санкции США «Русал» Олега Дерипаски за счет стимулирования внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза. «Дорожная карта» развития отрасли до 2023 года, которую утвердил вице-премьер Дмитрий Козак , предполагает субсидии промышленности при использовании алюминия, расширение сфер его применения, жесткие ограничения по импорту, новые требования по локализации для машиностроителей, а также содержит очередную попытку сократить долю на рынке пластиковой упаковки.

— Urban Group вошла в стадию котлована — Дыра в бюджете компании оценивается в миллиарды рублей — Как стало известно «Ъ», на достройку объектов рухнувшей Urban Group, считавшейся одним из крупнейших застройщиков жилья Подмосковья , потребуется более 70 млрд руб. Между тем предварительные итоги аудита компании показали, что девелопер распродал почти две трети квартир, а построил всего треть от запланированного.

— Белому дому напомнили о контроле и надзоре — Борис Титов обновил запросы бизнеса к реформе — Пока реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД) «зависла», не найдя места в новых нацпроектах, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает пересмотреть ряд ее положений. Как стало известно «Ъ», бизнес-омбудсмен направил новому куратору реформы в правительстве вице-премьеру Константину Чуйченко свои идеи.

— Инфляции добавили рисков — Минэкономразвития прогнозирует ее ускорение во второй половине 2018 года — В июне годовые темпы потребительской инфляции снизились до 2,3% по сравнению с 2,4% в марте-мае, но в месячном выражении с устранением сезонности рост потребительских цен ускорился до 0,5%, сообщается в «Картине инфляции», подготовленной Минэкономики. Данные за июнь оказались «несколько выше» прогноза, при этом инфляция может ускориться до 2,5-2,6% в июле и 2,9-3,1% в августе.

— Демографии придадут новое измерение — Нацпроекту по улучшению качества жизни не хватает исходных данных — Минтруд представил Белому дому свои предложения по нацпроекту «Демография». Предполагается, что он будет сфокусирован на росте продолжительности здоровой жизни и увеличении числа ее приверженцев, на поддержке рождаемости и занятости женщин с детьми и на доступности соцобслуживания для старшего поколения.

— У дебатов выходной — Почти все врио глав не намерены дискутировать с оппонентами — Врио губернаторов, которым 9 сентября предстоят выборы, не стремятся участвовать в теледебатах. Чаще всего они объясняют это нехваткой времени. Эксперты поясняют, что сильных конкурентов на выборах у глав нет, а дебатировать с малоизвестными кандидатами нет смысла, поскольку губернаторы и так доминируют в информационном пространстве.

— Пути отходов пока неисповедимы — «Мусорная реформа» снова не укладывается в сроки — Лишь пять российских регионов завершили необходимые процедуры для перехода на новую систему обращения с отходами, сообщили «Ъ» в Росприроднадзоре. Реформа, в рамках которой субъекты должны разработать территориальные схемы обращения с отходами и назначить для работы с мусором региональных операторов, согласно законодательству, должна заработать с 1 января 2019 года.

— Стрельбу на Рочдельской улице признали спецоперацией — «Ъ» выяснил, почему с адвоката сняли обвинение в двойном убийстве — Как стало известно «Ъ», обжалуя приговор по делу о вымогательстве у владелицы ресторана Elements, вынесенный вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой) и его сообщникам, защита рассчитывает отменить и прекращение другого громкого дела — об убийстве двух предполагаемых вымогателей во время происшедшего конфликта.

— Американцы оценят работу Дональда Трампа — Ноябрьские выборы в Конгресс США станут голосованием о доверии президенту — Выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября, однако уже сейчас политическая жизнь страны сконцентрирована вокруг этого события. Во вторник кандидатов от республиканцев и демократов выберут жители штата Алабама, после чего праймериз несколько раз в неделю будут проходить в регионах США вплоть до середины сентября.

— Саммит и форточка возможностей — Основатель ПИР-Центра о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа — Хельсинкская встреча президентов Путина и Трампа, которая начнется через считаные часы, не заточена под выдачу на-гора судьбоносных документов. И это правильно. Надо начать с изменения эмоционального фона российско-американских отношений, чтобы оба лидера нащупали общую тональность для диалога и перевели его в системный.

— Государство оценило венчурные риски — Рынок предлагают стимулировать деньгами НПФ, налоговыми льготами и визовым режимом — В России мало привлекательных венчурных проектов и возможностей выхода из них, а госинституты ограничивают рост чрезмерным регулированием, следует из доклада Российской венчурной компании (РВК) , Минэкономики и экспертного совета при правительстве РФ

— Будущим пенсионерам расскажут о потерях — ЦБ рекомендовал фондам улучшить информирование граждан — Проблема потери будущими пенсионерами инвестиционного дохода при досрочной смене пенсионного фонда, о которой «Ъ» рассказывал 13 июля, встревожила ЦБ. Регулятор сразу провел встречу с участниками пенсионного рынка и разослал письма отраслевым СРО, рекомендовав ввести определенные стандарты информирования граждан о потенциальных потерях. Сейчас агенты фондов зачастую извещают об этом «мелким шрифтом».

— Nokia подключают к "Билайну" — Оператор будет эксклюзивно продавать смартфоны бренда — «Вымпелком» станет эксклюзивным продавцом смартфонов Nokia 1 и Nokia 2.1 в России. Продажи Nokia активно росли первое время после возвращения бренда на рынок смартфонов в 2017 году, но уже с апреля его доля в России начала падать. Nokia сложно конкурировать с китайскими производителями, партнерство с ритейлером стало альтернативой демпингу, считают аналитики.

— Спекулянты оценили саммит — Российские фонды утроили привлечение средств — Международные инвесторы все активнее наращивают присутствие на российском фондовом рынке. На минувшей неделе приток средств в российские фонды составил почти $140 млн, а за три недели — более $260 млн Иностранные инвесторы надеются на улучшение отношений между Россией и США после намеченной на 16 июля встречи лидеров двух стран.

— Акционеры удаляются от собраний — Электронное голосование становится все более востребованным — Главными тенденциями этого сезона годовых собраний акционеров стали уменьшение их количества за счет сокращения числа самих обществ, а также рост заинтересованности эмитентов и акционеров в электронных сервисах для голосования. В то же время, говорят участники рынка, ряд регуляторных норм снижает эффективность собраний.

"Трансконтейнеру" размочили сделку — ФАС разрешила компании купить сухой порт в Петербурге — ПАО «Трансконтейнер» спустя почти год все же удалось убедить ФАС дать разрешение на покупку у Global Ports сухого порта «Логистика-Терминал» в Петербурге. После предоставления дополнительной информации о том, что сделка не подорвет конкуренцию в регионе, служба удовлетворила повторное ходатайство ПАО. Ожидается, что сделку закроют до конца года, но не исключено, что ранее обсуждавшаяся цена актива в 1,9 млрд руб. будет пересмотрена.

— Focus с залогом — В обеспечение займов сдают немодные автомобили — Как стало известно «Ъ», чаще всего в России в залог сдают уже не очень популярные Ford Focus и Opel Astra, а также бюджетные хиты последних лет Hyundai Solaris и Kia Rio. Модели российских автоконцернов для обеспечения займов используют значительно реже: чаще всего в залог попадала Lada Granta.

— Рыба теряет голову из-за краба — Гендиректор РРПК уходит из компании — Гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Андрей Тетеркин покидает свой пост после шести лет работы. Причиной могло стать недовольство основного владельца РРПК Глеба Франка низкими темпами освоения квот на вылов краба, а также недостаточно активная работа компании в розничном сегменте.

— В «МойОфис» заехал новый соучредитель — Долю в разработчике получил бизнесмен Владимир Корольков — У российского разработчика пакета офисных приложений «Новые облачные технологии» новый миноритарий — Владимир Корольков, чья компания ранее была монопольным поставщиком лент для кассовых аппаратов. Появление нового соучредителя связано с активным развитием бизнеса, говорят в «Новых облачных технологиях».

— Juul добавит пара — Американцы выходят в Россию — Американская Juul Labs, чьи электронные сигареты всего за три года заняли 68% рынка США, собирается начать продажи в России. Развивать их здесь компании поможет Грант Уинтертон , который, в частности, работал в «Вимм-Билль-Данне», российском офисе Red Bull.

www.vedomosti.ru — Саммит России и США может закончиться и прорывом, и провалом — О чем договорятся в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп.

— Как ЧМ-2018 повлияет на экономику России и бизнес — Чтобы оправдать инвестиции в мундиаль, его плодами нужно еще суметь воспользоваться.

— «Мы поверили в собственные силы» — Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказывает, как Россия смогла организовать лучший чемпионат мира в истории и какие последствия этот успех будет иметь для страны.

— Правительство смягчит последствия налогового маневра для нефтяников — Появятся льготы для НПЗ, а при резком росте цен на нефть власти могут вернуть компаниям экспортные пошлины.

— «Ростелеком» разменял второй десяток — На конец II квартала 2018 г. «Ростелеком» обслуживал более 10 млн подписчиков платного ТВ, следует из отчета Telecom Daily. За апрель — июнь его абонентская база увеличилась примерно на 100 000 человек. Таким образом «Ростелеком» стал первым российским проводным оператором, набравшим более 10 млн абонентов платного ТВ, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков

— Рыбопромышленная компания Глеба Франка готовится сменить гендиректора — Купленные за 10 млрд руб. квоты на вылов краба пока используются меньше чем на четверть.

— Страховая пенсия подождет — Через месяц Минфин и ЦБ представят на публичное обсуждение законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Базовый сценарий уже есть — он был согласован на прошлой неделе на совещании у первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова , рассказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев

Транскапиталбанк не получил дополнительных денег на санацию Инвестторгбанка — Вместо этого ЦБ продлил ему льготный депозит на 20 млрд руб., срок которого давно прошел.

— Пассаж возвращается к истокам — Девелопер KR Properties приступил к реконструкции здания пассажа купца Константина Попова на Кузнецком Мосту, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с компанией. KR Properties будет заниматься восстановлением памятника: после окончания работ там появятся апартаменты и торговая галерея, подтвердил ее представитель.

— Бизнес меняет компьютеры — По итогам II квартала 2018 г. мировые поставки персональных компьютеров (ПК) выросли впервые с I квартала 2012 г., отметило исследовательское агентство Gartner. Год к году рост составил 1,4%, поставки достигли 62,1 млн шт.

www.rg.ru — Бабушка выходит на работу — Как найти профессию по душе и воспитать внуков — Корреспонденты «Российской газеты» побывали в гостях у тех, кому не сидится дома на пенсии. И расспросили экспертов, как помочь тем, кто еще не нашел свое дело в этом возрасте, и подготовиться тем, кому пока далеко до пенсии. Ведь это дело может быть очень далеко от того, чем человек занимался всю жизнь.

— Пас на высшем уровне — Россия передала Катару эстафету проведения чемпионата мира по футболу — Президент России Владимир Путин в субботу и воскресенье провел серию встреч с лидерами зарубежных стран, прибывшими в Москву на финал чемпионата мира по футболу. В воскресенье глава Российского государства передал красно-белый мяч с символикой чемпионата мира 2018 года эмиру Катара, где мировое футбольное первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

— Обман вкуса — Глава Роскачества Максим Протасов — о правильном пиве и мифах о колбасе и йогурте — Шоколад без бобов и масло какао запретят называть шоколадом. А содержание антибиотиков в продуктах питания будут нормировать по-новому. О переменах на потребительском рынке, о поправках в техрегламенты и методики контроля «Российской газете» рассказал глава Роскачества Максим Протасов. И развеял многие потребительские мифы.

— Культура игры — Большой театр на одну ночь превратился в футбольный стадион — В ночь перед днем финала чемпионата мира по футболу в «стадион» превратился даже Большой театр: именно здесь на гала-концерт с участием звезд мировой оперы собрались приглашенные на финал политики, легенды спорта и шоу-бизнеса. На фоне стилизованного под футбольное поле экрана на сцену вышли президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино . Владимир Путин заявил, что для тех, кто полюбил нашу страну, теперь будет максимально комфортный визовый режим. А Джанни Инфантино вновь назвал этот чемпионат лучшим в истории.

— Потребители в сети — Дмитрий Медведев обсудил энергоснабжение страны с главой "Россетей" — ПАО «Россети», стремясь улучшить финансовое положение, на 40 процентов нарастило прибыль, доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава компании.

— Помощь из центра — Лекарства для лечения редких болезней оплатит госбюджет — Со следующего года закупка лекарств для больных редкими (орфанными) заболеваниями будет вестись централизованно, из средств госбюджета. В пятницу Совет Федерации решил внести от имени всей палаты соответствующие поправки в закон об основах охраны здоровья граждан.

— Товар покажут лицом — Молоко и пальмовое масло разведут по разным полкам — Минпромторг предложил запретить продажу товаров с растительными жирами на одной полке с молочными продуктами.

— Саммит мира — 16 июля в Хельсинки состоится встреча президентов России и США — Саммит лидеров России и США пройдет в понедельник, 16 июля, в президентском дворце в центре Хельсинки. Формат переговоров и место их проведения, а также основные темы для обсуждения журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков

— Деньги мира — Сколько потратили интуристы на ЧМ-2018 в России — Платежные системы подводят первые итоги расходов иностранных туристов во время чемпионата мира по футболу в России.

— Услышим правду — В судах вводится обязательная аудиозапись заседаний — Государственная Дума приняла во втором чтении пакет важных законопроектов по развитию судебной системы. В судах вводится автоматическое распределение дел, процессы будут в обязательном порядке фиксироваться на аудио, а для судей введено новое наказание.

— Поощрят рублем — В борьбе за самых умных абитуриентов вузы Башкирии начали использовать материальные стимулы — В Уфе нашли способ привлечения в местные вузы выпускников школ, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Сразу несколько университетов объявили о том, что поступившие в них «стобалльники» на первом курсе получат по сто тысяч рублей.

— Докторский срок — Предлагается добавить в УК РФ особые статьи для медиков — В Следственном комитете прошло важное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам расследования преступлений, связанных с врачебными ошибками.

— Полис в шашечку — Жизнь и здоровье пассажиров такси застрахуют на два миллиона рублей — Уже в следующем году у российских таксистов может появиться обязанность страховать свою ответственность перед пассажирами. По расчетам Всероссийского союза страховщиков стоимость «полиса» для одной машины будет в пределах 3-5 тысяч рублей в год. Это плюс 3-4 рубля к цене одной поездки, уточнила «РГ» вице-президент союза Светлана Гусар

— Крепкий напиток пошел в народ — Мода на хороший кофе подстегнула продажи кофемашин в России — Спрос российских покупателей на кофеварки и кофемашины неожиданно более чем на треть подскочил за последние полгода.

— Разговор по-отечески — Яндекс получил разрешение на продажу своего телефона в России — Российская интернет-компания с международным именем намерена расширить линейку своих фирменных девайсов. В Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, появилась запись о мобильном телефоне Яндекс.

— Все против одного — Конституционный суд РФ назвал условия оплаты тепла по индивидуальным счетчикам — Конституционный суд РФ счел справедливым требование собственников жилья иметь возможность платить за тепло по показаниям индивидуальных приборов учета (ИПУ), установленных в квартире.

— Ставки сделаны — Совет Федерации одобрил пакет законов для снижения цен на АЗС — Совет Федерации на заседании 13 июля одобрил закон о введение налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья. Ставка налога составит 50 процентов, новую систему начнут применять с 2019 года на «пилотных» месторождениях.

— Финансы ищут курс — Торговые войны не повлияют на рубль — Рубль укрепляется к доллару, а индексы российского рынка акций растут, несмотря на разрастание торговой войны США и Китая . Инвесторы ждут встречи президентов России и США, отмечают эксперты.

— В гостях у конвейера — Фабрики и заводы ждут москвичей на бесплатные экскурсии — Очередная акция «День без турникетов» пройдет в Москве. На этот раз заводы, фабрики и технопарки откроют свои двери для любознательных горожан сразу на три дня — с 19-го по 21 июля. Им раскроют секреты производства шоколада, мороженого, лимонада и обуви, рассказали «РГ» в оргкомитете.

— Турникет узнает в лицо — В Татарстане отказываются от бюро пропусков в пользу умной техники — Стоит ли пускать человека в казанский IT-парк, будет решать умный турникет — началось тестирование техники, способной распознавать лица. Если испытания пройдут удачно, то подобное новшество может появиться и в здании правительства Татарстана.

— Гавана признала рынок — На Кубе изменят конституцию страны — Два масштабных государственных преобразования предусмотрены в проекте новой кубинской Конституции, которая разрабатывается на Острове свободы рабочей группой под руководством 86-летнего главы кубинской компартии Рауля Кастро

— Интерес уже не тот — Запад перестает замечать Украину — Председатель Европейского совета Дональд Туск с сожалением констатировал, что президент США Дональд Трамп не испытывает никакого интереса к событиям, происходящим на Украине, и учитывает позиции России касательно этой страны.

— Не все ладно в королевстве — Министр по делам малого бизнеса Британии подал в отставку из-за интимной переписки — Кабинет премьер-министра Британии Терезы Мэй продолжает трещать по швам. На этот раз в отставку подал бывший глава ее штаба, до сих пор занимавший пост министра по делам малого бизнеса Эндрю Гриффитс.

— Грустный прогноз — Через 30 лет Италия может превратиться в богадельню — Италия в очередной раз закрепила за собой имидж самой старой с демографической точки зрения страны Европы. В 2050 году каждому третьему жителю Апеннин будет 65 лет. К таким нерадостным выводам пришли эксперты из национального института статистики Istat.

— Парад-алле — Франция отметила День взятия Бастилии — О том, что нынешний главный праздник страны — День взятия Бастилии — запомнится во Франции надолго, мало у кого вызывает сомнения. В этом году торжества стали спонтанным и дополнительным фактором, мобилизующим патриотические настроения французов в канун финального матча чемпионата мира по футболу в России, в котором национальной сборной предстояло потягаться с хорватами.

— Зерно посыпалось — Торговые войны давят на цены — Отзвуки торговой войны докатились до продовольственного рынка. Мировые цены на сельхозпродукцию упали в июне впервые с начала 2018 года, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Но российские потребители снижения цен практически не заметят из-за выросшего курса доллара.

— Деньги давят на тормоз — Не нужно быть большим экономистом, чтобы понять, что слишком высокие налоги могут угнетать рост и даже исподволь разрушать государства. Нельзя овец стричь дважды. А если даже стричь, то стадо может разбежаться, перестать платить, забиться куда-нибудь подальше. Тому великое множество примеров из мировой истории.

— Дорогу поливалке — На выделенные полосы в Москве могут пустить социальные автобусы и коммунальную технику — На выделенные полосы в столице могут пустить социальные и экскурсионные двухэтажные автобусы, а также коммунальную технику. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства Москвы mos.ru . Он проходит сейчас антикоррупционную экспертизу.

— «Буханка» не черствеет — К 60-летию легендарного автомобиля выпустили его спецверсию — Далеко не все автомобили удостаиваются чести получить «народное» название, которое известно куда лучше, чем официальное. Таких случаев по пальцам можно пересчитать, и это явное свидетельство уважения к машине. Культовый УАЗ-452 за 60 лет серийного производства получил сразу несколько обиходных названий, самое известное из которых — «Буханка».

— И пироги приготовят — В Перми появились бесплатные няни по уходу за больными детьми — Благотворительный проект «Больше жизни» стартовал в Перми. Его цель — дать отдохнуть родителям, имеющим тяжелобольных детей. С ними будут находиться няни.

— Докажите, что дома нет — Ветеран войны живет в доме без воды и спит на кровати с 14-летним правнуком — Ситуация, в которую попали 89-летняя ветеран войны и труда, пережившая оккупацию в Ростове-на-Дону, инвалид второй группы Мария Боришполец и ее дочь Галина Иванчук, достойна пера Николая Васильевича Гоголя . Пожилая женщина словно опять оказалась в оккупации — своих недобрых соседей и равнодушных чинуш.

— Патрулируют с ветерком — Полицейских Саратова пересадили на велосипеды — В Саратове теперь можно увидеть полицейских на велосипедах. Сначала наряд полиции на «железных конях» вывели на набережную города. А через пару дней полицейские на велосипедах появились в сквере на улице Рахова и в Городском парке, а также в сквере на улице 50 лет Октября. Длина каждого маршрута для пешего патруля немалая — два километра. Полицейскому на велосипеде преодолеть это расстояние гораздо проще.

— Звонкам ищут место — Операторы готовятся к хранению данных пользователей — Один из ведущих разработчиков отечественных комплексов хранения данных ведет переговоры с операторами связи по поставкам оборудования для архивации трафика пользователей, рассказали «Российской газете» в Минпромторге.

— Отпуск с бомбой — В Крыму украинского диверсанта осудили на восемь лет — Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины Евгению Панову . Он признан виновным в подготовке террористических актов на территории полуострова и приговорен к восьми годам в колонии строгого режима

www.izvestia.ru — Клеточные мембраны помогут победить болезни Альцгеймера и Паркинсона — Российские специалисты выяснили, как именно разрушаются важные структуры живого организма — Многие нейродегенеративные недуги — например, болезни Альцгеймера и Паркинсона — связаны с нарушением целостности клеточных мембран. Российские специалисты впервые полностью описали процесс образования пор в этих структурах живого организма.

— Уровень сахара измерят без капли крови — Созданный в Сколково глюкометр не требует повреждения кожи — Диабетом страдает почти полмиллиарда человек во всем мире. Многим из этих людей приходится несколько раз в день прокалывать палец для измерения уровня сахара в крови. Избежать этой процедуры пока невозможно. Для этого еще не создан прибор, показания которого признавались бы врачами. Но его разработка уже ведется в Сколково.

— Количество ДТП на федеральных трассах продолжает сокращаться — Этому способствовал капремонт дорог, считают в Росавтодоре — На федеральных трассах становится меньше аварий. За первые пять месяцев этого года их количество снизилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Число погибших и пострадавших также уменьшилось. В Росавтодоре считают, что это связано с улучшением качества магистралей, и рассчитывают свести уровень смертности на федеральных трассах к нулю до 2030 года.

— «Нам удалось стабилизировать ситуацию» — Начальник Центра примирения враждующих сторон полковник Алексей Чагрин — о зонах деэскалации, восстановлении социальной инфраструктуры и гуманитарном сотрудничестве в Сирии

— Таблетка по адресу — Российские препараты с системой точной доставки появятся на рынке через пять лет — Систему внутриклеточной доставки лекарств создали в Институте теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН . Этот принцип планируют использовать для получения высокоэффективных противовоспалительных средств. В результате российские препараты с адресной доставкой действующего вещества могут появиться на рынке уже в ближайшие пять лет.

— Биометрию проверят дважды — Специальные модули проконтролируют изображение лиц клиентов банков до и после фотографирования — Биометрические данные россиян будут проходить двойную проверку на соответствие требованиям к шаблонам, чтобы избежать ошибок и необходимости повторного снятия. Для этого используют специальный модуль «Ассистент» и Библиотеку контроля качества (БКК), рассказал «Известиям» один из разработчиков программного обеспечения для системы.

— Пропавших детей найдут по мобильнику — Полицейские получат данные о местонахождении ребенка, не дожидаясь решения суда — Полицейские, разыскивающие пропавших детей, смогут оперативно получать данные геолокации с их мобильников или других девайсов. Сейчас для этого требуется решение суда, что затягивает поиски и уменьшает шансы найти ребенка живым. Теперь процедуру упростят — данные будут предоставляться по письменному согласию родителей с обязательным уведомлением суда.

— ЧМ-2018 резко увеличил выручку продавцов сувениров — Самыми популярными товарами стала продукция с символикой первенства, матрешки и кокошники — За месяц чемпионат мира по футболу позволил существенно нарастить оборот таким секторам рынка, как гостиничный и ресторанный бизнес, а также розница. Это следует из данных одного из крупнейших операторов фискальных данных «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия».

— «Трамп должен смириться с „Северным потоком — 2“ — Председатель партии „Альтернатива для Германии “ Йорг Мойтен — о разногласиях с США, расширении НАТО и чемпионате мира в России — Президент США Дональд Трамп должен смириться с решением Германии одобрить строительство „Северного потока — 2“. Об этом в интервью „Известиям“ заявил председатель „Альтернативы для Германии“ (АдГ — главная оппозиционная сила в бундестаге ) Йорг Мойтен, который 16 июля прибудет в Россию для участия в международном промышленном форуме „Инженеры будущего“.

— Пункт назначения — Хельсинки — В МИД Финляндии рассчитывают на успех саммита России и США — Финляндия надеется, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет „гладко и увенчается успехом“. Об этом „Известиям“ заявили в пресс-службе финского МИДа. В стране — хозяйке саммита заверили, что для положительного исхода переговоров есть все предпосылки, а Хельсинки для этого сделает всё от него зависящее.

— Память на крови — В Екатеринбурге прошло заседание Священного синода, посвященное столетию убийства царской семьи — Заседание Священного синода состоялось 14 июля в Екатеринбурге, где сейчас проходят Царские дни (дни православной культуры, посвященные трагическим событиям 1918 года — убийству последнего российского императора Николая II , его семьи и близких). Ранее в этом городе синод не собирался, хотя здание духовно-просветительского центра „Царский“ построили восемь лет назад специально для таких мероприятий.

Виталий Мутко построит Дом народов — Вице-премьера Виталия Мутко представили президиуму Совета по межнациональным отношениям, в который он вошел по указу президента РФ Владимира Путина. Зампред кабинета министров пообещал коллегам, что возобновит деятельность межведомственной рабочей группы по нацвопросам. Во время ЧМ-2018 наша страна продемонстрировала всему миру радушие и культуру гостеприимства — праздник футбола сплотил многонациональный народ России, было отмечено на заседании.

www.rbcdaily.ru — Пенсионный маневр — Общественные объединения предложили свои условия выхода на заслуженный отдых — »Единая Россия" , ОНФ и российские регионы выступили с предложениями о смягчении пенсионной реформы. Это согласованные инициативы, которые облегчат ее реализацию, считают эксперты.

— Дворец для двоих — Кремль представил сценарий встречи Владимира Путина и Дональда Трампа — Лидеры России и США встретятся в президентском дворце в Хельсинки. Время переговоров один на один российская сторона не ограничивает, а общее итоговое заявление вряд ли будет принято, рассказал помощник президента России.

— Как похлопаешь, так и полопаешь — Российский бизнес подсчитывает прибыль от мундиаля — Рост выручки ростовских баров на 675%, рекордный суточный трафик в аэропорту Екатеринбурга и фантастические продажи кокошников — предприниматели подсчитывают деньги, оставленные болельщиками в 11 городах — хозяевах чемпионата.

— Универмаг и торговые центры не получат развития — ВЭБ определился с продаваемыми активами — Внешэкономбанк начинает избавляться от непрофильных активов — определены первые претенденты на продажу. Это два торговых центра в Москве, универмаг в Новосибирске , гостиница в Сочи и металлургический завод в Чехии

— Болельщики теряют в теле — Как интернет перехватывает аудиторию у ТВ — Победой сборной Франции завершился в воскресенье чемпионат мира по футболу. Он продемонстрировал, как изменилось потребление контента — нормой стал онлайн-просмотр. Отдельные трансляции канала «Матч ТВ» по интернету с экрана компьютера смотрели более 20% всех зрителей.