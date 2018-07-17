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Семь компаний готовы стать резидентами ТОР «Чапаевск»
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Семь компаний готовы стать резидентами ТОР «Чапаевск» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Напомним, 13 июля Минэкономразвития РФ одобрило создание территории опережающего развития в Чапаевске.
В городе уже создан индустриальный парк «Чапаевск». Якорный резидент индустриального парка — ООО «КНАУФ ГИПС Челябинск». Как сообщили в горадминистрации, вся инфраструктура первой очереди индустриального парка уже построена: площадка оснащена системами водоснабжения, водоотведения, электричества, газоснабжения — это позволит разместить здесь с десяток новых производств. Парк включен в реестр Минпромторга РФ, что дает ему право на получение господдержки из федерального бюджета.
"Мы планируем принять участие в проекте Фонда развития моногородов по привлечению дополнительных средств в инфраструктуру индустриального парка, — рассказал Алексей Овчинников. — Конкретно мы хотим построить железнодорожную станцию на территории парка. Это, безусловно, повысит интерес инвесторов к площадке. Якорный резидент — компания «Кнауф» — уже выразила заинтересованность в строительстве данного объекта".
"У нас есть несколько предложений от инвесторов по созданию предприятий в индустриальном парке при условии присвоения городу статуса ТОР. Сейчас семь компаний готовы разместить свои производства в Чапаевске. Среди них есть представители строительной и пищевой промышленности. Мы не привязываемся к определенному профилю индустриального парка и готовы рассматривать различные инвестиционные проекты. С учетом промышленного наследия города мы пристально смотрим на экологическую составляющую проектов и открыты для обсуждения различных предложений", — рассказал Алексей Овчинников.
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