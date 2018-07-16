Внедрение e-learning: учимся на чужих ошибках

«А давайте начнем проводить обучение дистанционно!», — пожалуй, такая мысль однажды появляется у руководителей любой компании, которая имеет филиальную сеть и готова инвестировать деньги в развитие персонала.

Дистанционные форматы обучения уже давно перестали быть редким явлением и все активнее проникают в нашу жизнь. Компании ставят перед собой разные задачи в области развития персонала, используют разные методики обучения, имеют разную культуру, однако ошибки при внедрении системы дистанционного обучения зачастую совершают одни и те же. Для того, чтобы не набивать свои шишки, предлагаю рассмотреть наиболее частовстречающиеся промахи, которые допускают HR при внедрении СДО.

Отсутствие IT-специалистов в команде проекта

Многие HR предполагают, что если они купят СДО «под ключ» у сторонней компании, то IT-специалистов можно не привлекать. Надежды сократить таким образом процедуры согласования и внедрения зачастую не оправдываются. Если вы поставите IT-службу компании перед фактом после выбора платформы, это может привести к глобальным проблемам, вплоть до того, что внедрение СДО так и останется со статусом «в проекте».

Даже, казалось бы, пустяковая задача — обновить у всех сотрудников компании браузер для того, чтобы система обучения корректно работала, может растянуться на длительный срок. Обновление версии может привести к проблемам с совместимостью с другим корпоративным программным обеспечением.

Кроме того, IT-специалисты помогут вам интегрировать СДО с другими порталами и информационными системами, а значит, вы сможете сократить время на загрузку пользователей, разнесение информации о пройденном обучении и так далее.

Другая крайность — идея разработать СДО силами специалистов компании. Как правило, такие начинания заканчиваются плачевно: потратив огромное количество времени и денег, вы можете остаться с платформой, которая по функционалу будет значительно отставать от лучших решений, представленных на рынке.

Неправильно определен требуемый функционал СДО На рынке сейчас представлено огромное количество СДО. У каждой есть свои преимущества и недостатки. Прежде чем приступать к выбору образовательной платформы необходимо четко определить те задачи, которые вы будете решать с ее помощью. Исходя из этого, вы сможете определить функционал системы, который вам необходим.

Если вы планируете использовать, например, 3D-графику, вам необходимо позаботиться, чтобы выбранная платформа позволяла работать с необходимыми форматами. Кроме того, важно продумать, какой функционал вам может понадобиться в ближайшем будущем.

Не проведена информационная кампания

Данная проблема возникает, когда при внедрении e-learning никто не позаботился о том, чтобы «продать» этот проект целевой аудитории. Как и все новшества, СДО чаще всего встречают непониманием и сопротивлением. Необходимо максимально привлекательно анонсировать запуск проекта сотрудникам.

Можно, например, сделать ряд публикаций в корпоративных СМИ, в которых вы расскажите все плюсы нового формата обучения, возьмете комментарии у первых выпускников курса, ответите на часто встречающиеся вопросы, приведете статистику самых активных подразделений и так далее. Также не забывайте поощрять тех, кто быстрее всех адаптировался к новому формату обучения и показывает хорошие результаты — такие люди станут проводниками вашего проекта в коллективе.

Работников «не научили учиться»

Дистанционное обучение требует особых навыков от слушателей — ответственности, самостоятельности, усидчивости. При использовании e-learning над участниками не стоит грозный преподаватель и не все находят мотивацию для обучения. Постарайтесь, чтобы первый курс, с которым вы выйдете к работникам был интересен, практичен, не перегружен информацией.

Отличный прием, когда СДО располагают в том же месте, что и ресурсы, которыми активно пользуются сотрудники, например — телефонный справочник, сервис IT-поддержки, портал по бронированию переговорных и т.д. Количество переходов на образовательную платформу при этом будет значительно выше, чем в случае если пользователю нужно приложить дополнительные усилия для входа в систему.

Кроме того, даже если вам кажется, что платформа обладает дружественным интерфейсом, позаботьтесь о том, чтобы у каждого пользователя была возможность обратиться к инструкции или подсказкам в самой программе.

Внедрение системы дистанционного обучения — это не простая, трудозатратная, но перспективная и увлекательная деятельность, которая, при правильном подходе, поможет развитию вашей компании.

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