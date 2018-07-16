Парад в честь сборной Франции в Париже. LIVE

Сборная Франции, выигравшая чемпионат мира—2018 в России, вернулась домой. На родине игроков и тренеров встречают тысячи людей.

Предлагаем посмотреть видеотрансляцию, как в Париже проходит чемпионский парад в честь сборной.

Видеотрансляцию можно посмотреть на канале Ruptly в YouTube. Напомним, сборная Франции во второй раз в своей истории и впервые с 1998 года завоевала золотые медали на чемпионате мира. В финальном матче, который состоялся вчера, 15 июля, на стадионе «Лужники» в Москве французская команда обыграла сборную Хорватии (4:2).