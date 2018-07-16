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Парад в честь сборной Франции в Париже. LIVE
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Парад в честь сборной Франции в Париже. LIVE 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: RT на русском
Сборная Франции, выигравшая чемпионат мира—2018 в России, вернулась домой. На родине игроков и тренеров встречают тысячи людей.
Предлагаем посмотреть видеотрансляцию, как в Париже проходит чемпионский парад в честь сборной.
Видеотрансляцию можно посмотреть на канале Ruptly в YouTube. Напомним, сборная Франции во второй раз в своей истории и впервые с 1998 года завоевала золотые медали на чемпионате мира. В финальном матче, который состоялся вчера, 15 июля, на стадионе «Лужники» в Москве французская команда обыграла сборную Хорватии (4:2).
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