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Французская авиагруппа перепутала цвета флага на параде в Париже
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Французская авиагруппа перепутала цвета флага на параде в Париже 

Газета.Ru 7 часов назад
Участники французской пилотажной группы Patrouille de France перепутали цвета национального флага во время парада ко Дню взятия Бастилии, передает ТВ Центр.
Девять самолетов должны были нарисовать в небе традиционный флаг Франции — вертикальные синюю, белую и красную полоски. По три самолета на каждый цвет. Однако, на месте первого «синего» самолета оказался самолет с красным дымом.
Это уже не первая оплошность на параде. Перед этим на глазах у президента страны Эммануэля Макрона столкнулись два мотоциклиста. В результате инцидента никто не пострадал, упавшие мотоциклисты, поднявшись, вернулись в парадный строй.
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