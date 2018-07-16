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Источник: бортовые системы истребителя шестого поколения испытывают на Су-57
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Источник: бортовые системы истребителя шестого поколения испытывают на Су-57 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Отдельные бортовые системы для будущего российского боевого самолета шестого поколения испытываются на истребителе Су-57, сообщил ТАСС в понедельник источник в авиационной промышленности.
"Беспилотный вариант самого Су-57 создавать не планируется. Но на нем сейчас испытываются отдельные системы боевого самолета следующего, шестого поколения, который будет в базовом варианте беспилотником и только опционально пилотируемым", — сказал собеседник агентства. Источник пояснил, что речь идет о «системах управления и навигации, системе оружия».
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