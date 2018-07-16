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Двухдневное изнасилование школьницы вызвало массовые протесты в Индии
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Двухдневное изнасилование школьницы вызвало массовые протесты в Индии 

Газета.Ru 1 час назад
Массовое изнасилование 14‐летней школьницы, которое продолжалось двое суток, спровоцировало волну общественных протестов в Индии, сообщает телеканал «360».
По данным полиции, сначала девочка пригласил в гости ее 20-летний приятель. Тот увез школьницу к себе домой, где они с другом несколько часов насиловали жертву. После этого пострадавшую отпустили, но по пути домой ее похитила компания их трех взрослых мужчин, которые также надругались над ней.
Более того, насильники привезли девочку обратно в дом, откуда она бежала в первый раз. И там все тот же приятель школьницы вновь начал силой ее удерживать. В итоге родители девочки обратились в полицию, те освободили пострадавшую. Подозреваемых задержали. Им грозит наказание по обвинению в групповом изнасиловании и похищении.
Индийцы, которые узнали об этой истории, вышли на улицы в знак протеста. Женщины заявили, что не чувствуют себя защищенными в Индии.
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