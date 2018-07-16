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Делегация Госдумы посетит Германию
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Делегация Госдумы посетит Германию 

Газета.Ru 1 час назад
Делегация депутатов Госдумы в октябре 2018 года планирует совершить визит в Германию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета по энергетике Павла Завального.
Отмечается, что делегация намерена провести переговоры с представителями российско-германской парламентской группы в Бундестаге и посетить точки входа «Северного потока — 2».
"Мы планируем (поездку) в рамках группы дружбы, делегация должна посетить Германию, предположительно, с 15 по 19 октября. Сейчас формируется эта программа. Предварительно, это посещение Тюрингии, посещение Померании… и Грайфсвальда, это точка входа газопроводов «Северный поток», «Северный поток-2» на территории Германии", — рассказал Завальный.
Он добавил, что состав делегации еще не сформирован.
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