Полиция проводит проверку видео допроса Верзилова 

Источник в правоохранительных органах
подтвердил «Ридусу»
подлинность видеозаписи допроса активистов арт-группы «Война» Петра Верзилова
и его подруги неким сотрудником полиции.
В настоящий момент проводится проверка — кем и как было снято это видео, и как попало в Сеть.
Судя по записи, допрос велся на повышенных тонах, и состоялся непосредственно после того, как активисты выбежали на поле стадиона «Лужники» во время финального футбольного матча Франция
— Хорватия
15 июня. Всего на поле выбежало четыре человека, но в кадре присутствуют только двое.