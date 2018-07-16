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Полиция проводит проверку видео допроса Верзилова
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Полиция проводит проверку видео допроса Верзилова 

Ридус 1 час назад
Источник в правоохранительных органах подтвердил «Ридусу» подлинность видеозаписи допроса активистов арт-группы «Война» Петра Верзилова и его подруги неким сотрудником полиции.
В настоящий момент проводится проверка — кем и как было снято это видео, и как попало в Сеть.
Судя по записи, допрос велся на повышенных тонах, и состоялся непосредственно после того, как активисты выбежали на поле стадиона «Лужники» во время финального футбольного матча Франция — Хорватия 15 июня. Всего на поле выбежало четыре человека, но в кадре присутствуют только двое.
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