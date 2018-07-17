В 201-ю российскую военную базу в Таджикистане прибывают молодые лейтенанты

Для приёма и размещения прибывающих офицеров созданы оперативные группы, создан резерв служебного жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.

Больше всего молодых офицеров получат мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. Из 45 прибывающих офицеров 43 будут замещать первичные офицерские должности, а 2 офицера прибывают из академии.

Для приёма и размещения прибывающих офицеров созданы оперативные группы, создан резерв служебного жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.