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В 201-ю российскую военную базу в Таджикистане прибывают молодые лейтенанты
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В 201-ю российскую военную базу в Таджикистане прибывают молодые лейтенанты 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для приёма и размещения прибывающих офицеров созданы оперативные группы, создан резерв служебного жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.
В 201-ю российскую военную базу в Таджикистане начали прибывать первые лейтенанты-выпускники военных вузов Минобороны Российской Федерации.
Больше всего молодых офицеров получат мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. Из 45 прибывающих офицеров 43 будут замещать первичные офицерские должности, а 2 офицера прибывают из академии.
Для приёма и размещения прибывающих офицеров созданы оперативные группы, создан резерв служебного жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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