Ещё
Российские военные подготовят более 1000 специалистов для армии Таджикистана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные подготовят более 1000 специалистов для армии Таджикистана 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Инструкторы российской военной базы в Таджикистане за три месяца обучат 1000 младших специалистов для вооруженных сил республики.
Инструкторы 201-ой российской военной базы в Таджикистане в течение трех месяцев на полигонах Ляур и Самбули обучат 1000 младших специалистов для вооружённых сил республики. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«Таджикские военнослужащие обучаются таким военно-учетным специальностям, как наводчик-оператор и механик-водитель танка Т-72, боевой машины пехоты БМП-2, бронетранспортера БТР-80, разведчик, связист, гранатометчик, а также наводчик и командир реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град»», — сказано в сообщении.
Курс подготовки завершится выходным экзаменом, который делится на сдачу нормативов по знанию теории и выполнение упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.
Подготовка младших специалистов здесь организована с начала 2015 года на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан.
ТК «Звезда»: последние новости
Совместные учения всех видов вооруженных сил состоятся в ЮВО На пределе возможностей: фантастические кадры тренировок морпехов Тихоокеанского флота Россию назвали одной из трех главных угроз для Евросоюза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера9
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно581
Лепс не успел за фонограммой14
США заявили о победе F-35 над Су-5758
«Любой, кроме Порошенко»27
Видео
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:44
Кошки предчувствовали землетрясение в Японии
Катастрофы Интернет
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение