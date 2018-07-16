Российские военные подготовят более 1000 специалистов для армии Таджикистана

Инструкторы российской военной базы в Таджикистане за три месяца обучат 1000 младших специалистов для вооруженных сил республики.

Инструкторы 201-ой российской военной базы в Таджикистане в течение трех месяцев на полигонах Ляур и Самбули обучат 1000 младших специалистов для вооружённых сил республики. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Таджикские военнослужащие обучаются таким военно-учетным специальностям, как наводчик-оператор и механик-водитель танка Т-72, боевой машины пехоты БМП-2, бронетранспортера БТР-80, разведчик, связист, гранатометчик, а также наводчик и командир реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град»», — сказано в сообщении.

Курс подготовки завершится выходным экзаменом, который делится на сдачу нормативов по знанию теории и выполнение упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Подготовка младших специалистов здесь организована с начала 2015 года на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан.