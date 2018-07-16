Домашние животные смогут ездить в поездах без хозяев 

На железной дороге появится новая услуга для владельцев домашних животных. Отныне их присутствие при перевозе питомцев будет необязательных — животные смогут путешествовать в поездах одни под присмотром проводников.
Возможность самостоятельной перевозки будет распространяться на собак, кошек, птиц, хомяков, морских свинок, кроликов, а также черепах весом до 75 килограммов. Животных будут принимать на поезд только в клетках, в которых они будут находиться на протяжении всей дороги.
В сообщении Федеральной пассажирской компании отмечается, что новый сервис заработает уже в понедельник, 16 июля. На первом этапе услуга будет доступна в 13 поездах. В их числе — составы из Петербурга в Москву, из Омска в Новосибирск, из Владивостока в Хабаровск и другие.
Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Стоимость билета для домашних животных будет начинаться от 730 рублей.
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