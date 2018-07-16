Домашние животные смогут ездить в поездах без хозяев

На железной дороге появится новая услуга для владельцев домашних животных. Отныне их присутствие при перевозе питомцев будет необязательных — животные смогут путешествовать в поездах одни под присмотром проводников.

Возможность самостоятельной перевозки будет распространяться на собак, кошек, птиц, хомяков, морских свинок, кроликов, а также черепах весом до 75 килограммов. Животных будут принимать на поезд только в клетках, в которых они будут находиться на протяжении всей дороги.

Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Стоимость билета для домашних животных будет начинаться от 730 рублей.

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