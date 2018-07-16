Ещё
Домашние животные смогут ездить в поездах без хозяев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Домашние животные смогут ездить в поездах без хозяев 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
На железной дороге появится новая услуга для владельцев домашних животных. Отныне их присутствие при перевозе питомцев будет необязательных — животные смогут путешествовать в поездах одни под присмотром проводников.
Возможность самостоятельной перевозки будет распространяться на собак, кошек, птиц, хомяков, морских свинок, кроликов, а также черепах весом до 75 килограммов. Животных будут принимать на поезд только в клетках, в которых они будут находиться на протяжении всей дороги.
В сообщении Федеральной пассажирской компании отмечается, что новый сервис заработает уже в понедельник, 16 июля. На первом этапе услуга будет доступна в 13 поездах. В их числе — составы из Петербурга в Москву, из Омска в Новосибирск, из Владивостока в Хабаровск и другие.
Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Стоимость билета для домашних животных будет начинаться от 730 рублей.
Ранее Пятый канал рассказывал, почему во Владивостоке маленького леопарда отдали на воспитание спаниелю.
Пятый канал: последние новости
Волочкова сняла трусы на финале ЧМ — фото «Вот этот торс»: 62-летний юморист Ефим Шифрин стал бодибилдером Врач заявил, что Майкла Джексона в детстве кастрировали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера9
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно581
Лепс не успел за фонограммой14
США заявили о победе F-35 над Су-5760
«Любой, кроме Порошенко»27
Видео
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:44
Кошки предчувствовали землетрясение в Японии
Катастрофы Интернет
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение