Москва должна предоставить перспективу молодежи

Все больше молодых россиян намерены проголосовать ногами. Они могут представить себе будущее за границей. Особенно это желание жить в далекой стране усилилось с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым . Однако напрашивающийся вывод, будто молодежь обращается в бегство из-за политики Кремля, представляется преждевременным. Все не так плохо, как показывают результаты одного опроса. Стремление эмигрировать свидетельствует прежде всего о возросшей открытости молодых россиян в отношении заграницы. Еще никогда прежде ни одно поколение не было так связано с миром, как нынешнее. Благодаря интернету молодые люди видят, что якобы существующий враг совсем не так плох и зол, как это пытается изобразить государственная пропаганда. Такое развитие можно только приветствовать. Больше путешествий и виртуальный контакт с людьми со всего мира может стать для многих россиян целебным шоком. Это относится и к иностранцам с их зачастую тоже весьма поверхностным представлением о России . Некоторые футбольные болельщики, которые смотрели на Чемпионате мира не только игры своей команды в Санкт-Петербурге или Москве, были, похоже, поражены гостеприимством и сердечностью в этой стране.

Однако правительство президента Путина не должно легкомысленно относиться к этому стремлению эмигрировать. Как говорится в пословице, молодежь — это будущее, и следует серьезно относиться к ее заботам. Многие молодые люди совсем по-другому представляли себе свою жизнь в этой стране. Они хотят собственную квартиру, стремятся создать семью. Однако собственное жилье остается для многих лишь мечтой. Проценты по ипотеке высокие, а заработная плата вне крупных центров низкая. И тут мало помогает то, что почти каждый может найти работу. Как можно тогда упрекать желающих найти свое счастье за границей?

Это очень серьезно: эмиграция представляет собой большую проблему для страны. Россия попала в демографическую ловушку. Вследствие тяжелого экономического кризиса в 90-е годы рождаемость драматически сократилась. Дети того времени — это самое молодое поколение трудовых резервов, однако их мало. Это замедляет и без того уже вялое развитие экономики. К сожалению, это далеко не единственная проблема в России. Многие рабочие места непродуктивны. На улицах или в супермаркетах служащие занимаются работой, которую в более современных народных экономиках осуществляют машины. Страна слишком долго полагалась на сырьевой сектор. Инновации все еще предписываются сверху, а зашкаливающая бюрократия доделывает остальное. Кроме того, крайне необходимые иностранные инвестиции и ноу-хау не достигают России из-за внешней политики ее правительства.