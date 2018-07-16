Почти 1,3 тыс. кустарников и 40 деревьев планируют высадить на территории Южнопортового района осенью

Об этом сообщает пресс-служба управы района.

«В настоящее время сформирован и утвержден по пожеланиям и обращениям жителей план посадки деревьев и кустарников на объектах озеленения. Осенью 2018 г. пройдет озеленение 23 адресов района, включающее в себя посадку 40 деревьев и 1 тыс. 284 кустарников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по цветочному озеленению в весенний период были выполнены в полном объеме. В апреле 2018 г. было высажено 25 деревьев (клен, каштан, липа и яблоня) и 996 кустарников (боярышник, сирень, барбарис и другие.