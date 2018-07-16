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Чукотка представит на ВЭФ-2018 павильон в виде ледяного куба
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Чукотка представит на ВЭФ-2018 павильон в виде ледяного куба 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл — РИА Новости. Чукотка в рамках выставки «Улицы Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке представит экспозицию в виде большого «ледяного» куба, сообщает в понедельник правительство региона.
Экспозиция Чукотки будет называться «Мир настоящих людей».
"Центром экспозиции Чукотки станет шестиметровый куб, символизирующий ледяной покров, в который «закован» округ. Посетителям павильона продемонстрируют короткометражные фильмы о природе, национальных традициях коренных народов Чукотки, экономических и социальных проектах, реализуемых в регионе. Объемное изображение и звуковые эффекты позволят гостям окунуться в атмосферу Чукотки, вдохнуть ее воздух, поприсутствовать в косторезной мастерской и на выплавке золота", — говорится в сообщении.
Также гостям экспозиции покажут уменьшенную копию «Знака солнца», установленного в Эгвекиноте на месте пересечения Северного полярного круга и 180-го меридиана — так называемого «Русского Гринвича». Кроме того, на стенде региона представят традиционную ярангу и «ярангу 2.0» — современное мобильное жилище оленеводов.
Общая площадь выставочного комплекса Чукотки на выставке превысит 900 квадратных метров. Почти вся экспозиция будет укрыта «танцем ветра» — кинетической инсталляцией из тысячи кусочков фольги. Ее колыхание на ветру будет создавать эффект облаков.
На ВЭФ-2017 округ представил павильон в виде 26-метрового кита. Тогда стенд Чукотки посетили более 5 тысяч человек.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.
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