Полковника в Хабаровском крае оштрафовали за сбор дани

Полковник, проходивший службу в воинской части 11-й армии ВВС и ПВО в Хабаровске , осужден за многолетнее получение взяток от сослуживцев, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Доказанная в суде часть истории началась в 2012 году, когда старший офицер занимал должность начальника физической подготовки. В часть пришел новый военнослужащий. Он подчинялся непосредственно полковнику, который предложил регулярно платить ему небольшую сумму денег. В обмен обещал, что служить новоприбывшему будет легко, и если даже он решит не во всем следовать уставу, то на это закроют глаза. Подчиненный согласился, и стал примерно раз в месяц переводить на банковскую карту начальника «взносы» от 1 тыс. до 9 тыс. рублей.

Всего за три года он перечислил полковнику 56 тыс. рублей, а в дальнейшем и сам стал собирать «дань» для начальника уже со своих подчиненных. Доказано, что еще двое офицеров в итоге передали полковнику 50 тыс. рублей.

Каждый раз, когда полковнику требовались средства, он звонил или отправлял сообщение с просьбой занести ему определенное количество «нагрудных номеров» — так он «шифровал» тысячи рублей.

— Вина подсудимого была подтверждена многочисленными доказательствами, включая показания ряда свидетелей. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 300 тыс. рублей с лишением права год занимать организационные и административные должности на государственной службе, — сообщила помощник председателя Хабаровского гарнизонного военного суда Виктория Цицулина. — Действующий контракт о прохождении военной службы с осужденным, вероятно, будет расторгнут из-за несоблюдения его условий.