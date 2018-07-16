Великобритания заподозрила ГРУ в покушении на Скрипалей 

Британские следователи заподозрили ГРУ в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей. В Скотленд-Ярде уверены: за отравлением стоят бывшие или действующие сотрудники того же ведомства, которое может быть причастно к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.
Вместе с тем, не исключено, что к «делу Скрипалей» имеют отношение какие-либо другие российские разведслужбы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на близкие к расследованию анонимные источники в США и Великобритании. По словам собеседников издания, сейчас британские правоохранительные органы устанавливают личности тех, кто стоит за покушением на экс-полковника ГРУ и его дочь.
4 марта Сергея и Юлию Скрипалей отравили нервно-паралитическим агентом «Новичок» в британском городе Солсбери. Впоследствии они поправились и вышли из больницы. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к покушению, однако до сих пор не представили никаких доказательств.
Ранее News.Ru сообщил о том, что Минюст США предъявил обвинение 12 сотрудникам ГРУ во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.